Frühjahrsputz und Arbeitseinsätze

Die Tennis-Freiluftsaison steht vor der Tür: Deshalb bringen die Mitglieder der Tennisabteilung des VfL Sassenberg die Tennisanlage wieder in Schuss. Ende März steht auch eine Jahreshauptversammlung auf dem Programm.

Bevor es wieder losgeht, steht auch beim Tennis der Frühjahrsputz an.

Der strahlende Sonnenschein der vergangenen Tage steigert auch die Vorfreude der Tennisabteilung des VfL Sassenberg. Der Saisonstart steht bereits vor der Tür, doch dazu muss zunächst die Anlage hergerichtet werden.

Dazu lädt der Vorstand seine Mitglieder ein. Am Samstag (12. März) ab 9 Uhr startet der erste Arbeitseinsatz auf der Tennisanlage am Telgenkamp.

Ziel ist es, die alte Asche von den Plätzen abzutragen, um so die Weiterarbeiten zu ermöglichen, teilt Pressewart Henning Kunstleve mit.

Am 19. März (Samstag), ebenfalls ab 9 Uhr, erfolgt der zweite Arbeitseinsatz, an dem unter anderem ein Frühjahrsputz im Clubheim ansteht. Der Vorstand vermutet, dass die Plätze voraussichtlich kurz nach Ostern bespielbar sein werden.

Jahreshauptversammlung

Für den 30. März lädt der Vorstand zu 19.30 Uhr alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in das frisch geputzte Tennisheim ein. Das Programm wird in den nächsten Tagen per E-Mail verschickt.

Der bereits ersehnte offizielle Saisonauftakt soll am 30. April (Samstag vor dem 1.Mai), im Rahmen eines kleinen Turniers erfolgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch nach Abschluss des Turniers ist ein gemütliches Beisammensein geplant, teilt Henning Kunstleve für die Tennisabteilung mit. Nicht nur alle Mitglieder, sondern auch interessierte Neulinge, die in den Sport mal reinschnuppern sind eingeladen.

Auch im Vorfeld können sich Interessierte beim Vorstand der Tennisabteilung über ein Schnuppertraining sowie eine Schnuppermitgliedschaft unter

0 25 83 / 46 50 informieren.