Füchtorfer Spieler aus Sassenberg siegt

Das Real-Madrid-Camp war ein voller Erfolg für die jungen Kicker und auch das Trainer-Team. Ein junger Mann dürfte dabei besonders glücklich gewesen sein: John Hinz vom FC Füchtorf wurde Gesamtsieger des Camps und damit Qualifikant für die nationalen Tryouts. Zudem gewannen Mathis Rehbaum und Steffen Möllmann den „Best Teamplayer“ - eine „menschliche Kanone“, weil sie als besonders sozial aufgefallen waren.

Füchtorf Fussballschule: Sieger John Hinz vom SC Füchtorf hat das Camp gewonnen. Foto: Ulrike von Brevern

John Hinz hat vor vier Jahren sein erstes Real Madrid Camp gespielt - damals noch als „Vereinsloser“. Er wohnt mit seinen Eltern in Sassenberg, es hat ihm in Füchtorf aber so gut gefallen. „Er hat damals sofort Anschluss gefunden und sich sehr wohl bei uns gefühlt“, freut sich Trainer Daniel Kuhlmann. Nach seinem ersten Jahr ist er Mitglied beim SC Füchtorf geworden und spielt dort noch immer sehr erfolgreich in der D1. Seine beiden Trainer Christopher Buckebrede und Daniel Kuhlmann, die ihn schon seit vier Jahren begleiten, setzen ihn sehr vielseitig ein. „Er fühlt sich aber im offensiven Mittelfeld am wohlsten“, weiß Kuhlmann.

Auch John wurde schon einmal als „best Teamplayer“ ausgewählt. Er wird sicherlich im nächsten Jahr wieder dabei sein, weil ihm in der Fußballschule das ganze Drumherum sehr gefällt, vermuten die Trainer.

Als Sieger des Camps hat er nun auch die Chance sportlichen Weiterkommens. Die regionalen Tryouts gelten als Creatorcamps, auf deren Sieger eine Reise nach Madrid, inklusive Trainingseinheit in der Nachwuchsakademie der Königlichen wartet. Mitspieler und Trainerteam drücken John die Daumen.