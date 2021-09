Füchtorfer Weihnachtsmarkt geplant

Der Elferrat des Karneval Füchtorfer Vereine (KFV), der 2019 kurzfristig die Organisation des Füchtorfer Weihnachtsmarktes übernommen hatte, hält an der Veranstaltung für 2021 fest. Man sei vorsichtig optimistisch und nehme daher jetzt die Planungen auf, teilt der KFV-Vorsitzende Bernd Buddelwerth mit. Gespräche mit dem Heimatverein hätten bereits stattgefunden, sodass das Areal rund um das Füchtorfer Heimathaus am ersten Adventswochenende (27. / 28. November) wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen darf. Die Vorfreude sei groß. In den kommenden Tagen wird der Elferrat die Gespräche mit den anderen Füchtorfer Vereinen suchen. Auch der Auftritt des Nikolaus sei geplant.