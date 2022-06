Fünftklässler schnuppern Handballluft

„Ohne Zusammenspiel geht es nicht“! „Denkt an die Drei-Schritte-Regel!“ Lara und Alex rufen den Fünftklässlern auf dem Spielfeld schon bei dem kleinen Aufwärmspiel auf dem Tartanplatz zwei der wichtigsten Grundregeln ihres Sports immer wieder in Erinnerung. Dabei steht an diesem Vormittag keinesfalls der Wettkampf im Mittelpunkt. Unter Anleitung ehrenamtlicher Jugendlicher der Jugendspielgemeinschaft Sassenberg Greffen (JSG) erhielten die Sekundarschüler des fünften Jahrgangs kurz vor Ferienbeginn gut vorbereitete Einblicke in den Handball-Sport. „Das ist das erste Mal, das wir das machen“, sagt JSG-Jugendwartin Annika Kattenbaum, aber wir bauen die Kooperation auch gerne aus, wenn die Schule das möchte.“

Betreuer nehmen sich zwei Tage Zeit

Die elf Betreuerinnen und Betreuer der JSG nahmen sich zwei Tage Zeit für die Kinder. In der Turnhalle im Herxfeld bauten sie sechs Stationen auf, an denen wichtige Fertigkeiten ihres Sports in Konkurrenz jeweils zweier Gruppen erprobt werden konnten. Treffsicherheit auf unterschiedliche Entfernung etwa. Schnelle Ausfallschritte um Pylonen oder auch Trippelschritte in der Trainingsleiter. An einer Station muss mit dem kleinen Handball ein schwerer Medizinball zwischen zwei Bänken entlanggetrieben werden, bis er am Ende in einem Kasten landet. Nichts für luschige Werfer.

Sportlehrerin Laura-Marie Rehm zeigt sich ganz begeistert über das Engagement der Jugendlichen. „Wir müssen die Ganztagsschule mit den Vereinen verknüpfen, um die Kinder in die Vereine zu bekommen“, sagt sie, „Das ist ein Anliegen von uns und den Vereinen.“

Handball wird den Jugendlichen näher gebracht. Foto: Foto: Annika Kattenbaum

Die JSG war bislang in den Grundschulen aktiv, doch die gemeinsame Jugend-Handballabteilung von VfL Sassenberg und FC Greffen biete für alle Altersklassen die passende Trainingsmannschaft. „Die Kids haben vor den Sommerferien ohnehin oft Leerlauf, da wollten wir ihnen mal was Schönes anbieten“ sagt Kattenbaum. Durch Corona sei der Sport bei vielen in den Hintergrund gerückt. „Jetzt wollen wir möglichst viele Kinder abholen und wir möchten sie da abholen, wo sie stehen.“ Handball sei im Grunde kein schwieriger Sport. Für die JSG stehe vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Nachwuchsbedarf besteht laufend.

Entscheidend für den Handballsport sei Teamgeist, betonen Lea Schwermann sowie Alexander Karras Vorstandsmitglied der JSG. Ansonsten sei auch Spaß an der Bewegung, Kondition und Ballgefühl für Handballer vorteilhaft. „Aber das ist alles entwickelbar!“.

Offenes Training in der Herxfeldhalle

In den Ferien haben Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren die Möglichkeit, beim offen Training in der Herxfeldhalle in die Sportart hineinschnuppern, lädt Kattenbaum ein. Informationen zu Tagen und Zeiten je nach Alter gibt es nach Anmeldung per Whatsapp unter 0157/ 39397300.