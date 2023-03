Programm für Schützenjubiläum auf der Zielgeraden

Mit großen Schritten nähert sich für die Bürgerschützen in Füchtorf das Jubiläum - 175 Jahre gilt es in diesem Jahr würdig zu feiern. Dafür laufen die Vorstandsplanungen auf Hochtouren.

Die Planungen der Schützen laufen schon: In der Schützenhalle setzten sich die Vorstandsmitglieder Marco Heseker, Wilfried Holtkämper, Olaf Elverkämper, Ansgar Budde und Achim Dieckmann zusammen.

Auf ihr Schützenfest im Mai freuen sich die Füchtorfer Schützen besonders. Schließlich feiert der Bürgerschützenverein in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Der Vorstand setzte sich zusammen, um ein im Vergleich zu regulären Schützenfesten umfangreicheres Festprogramm auf die Beine zu stellen. „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden“, befand der Vorsitzende Olaf Elverkämper nun im Rahmen eines Pressegesprächs.

„Das Programm steht schon relativ genau fest.“ Die Feierlichkeiten sollen demnach bereits am 17. Mai (Mittwoch) beginnen. Unter dem Titel „Der Bürgerschützenverein sagt danke“, möchten die Verantwortlichen ab 17 Uhr Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine sowie treue Sponsoren empfangen. Im Anschluss lädt der Schützenverein zu einem Kommersabend, sprich einem Abend für Jedermann, in das Festzelt ein. Der Vorstand hofft demnach auf einen lockeren, fröhlichen Abend, in dessen Verlauf auch Vertreter der Formationen geehrt werden sollen.

Donnerstag ist bewusst ein Ruhetag

Am Donnerstag wollen die Schützen ganz bewusst einen Ruhetag einlegen, um am Freitag unter dem Titel „Next Generation“ zu feiern. Um 16 Uhr wird laut Plan die Kinderdisco im Zelt starten. Erwachsene seien bei dieser Party ausdrücklich nicht erwünscht; für Väter werde eine Verweilmöglichkeit in der Schützenhalle eingerichtet, wie die Organisatoren augenzwinkernd mitteilen. Gegen 20 Uhr soll die „Schüttenparty“, benannt nach übermäßigem Alkoholkonsum, eingeläutet werden. Der Samstag dürfe als eine Art Tag des grenzüberschreitenden Austausches verstanden werden.

Hier bittet der Bürgerschützenverein zum Niedersachsentag - und erweitert die Riege um Vertreter aus dem Raum Versmold. Gegen 17.30 Uhr werden die neun Gastvereine auf dem Sportplatz des SC Füchtorf antreten, um 20 Uhr soll ein offizieller Empfang im Festzelt erfolgen, wo danach mit der Band „The Cube“ gefeiert werden wird. Am Sonntag erwartet der Vorstand 30 Gastvereine aus dem Altkreis Warendorf sowie sechs Musikzüge. Mit der Krönung des neuen Kinderregentenpaares und einem Dämmerschoppen soll dieser Tag enden, ehe am Schützenfestmontag eine Jubel-Majestät ermittelt wird.

Designter Jubiläums-Pin

Bereits im Vorfeld wird jedes Vereinsmitglied den eigens designten Jubiläums-Pin erhalten. In diesem Kontext dankt der Verein der Volksbank für die finanzielle Unterstützung. Die Sparkasse ermöglichte ihrerseits die Beschaffung einer neuen Vereinsfahne. Die aktuelle Fahne stamme aus dem Jahr 1898 und sei zuletzt 1978/79 restauriert worden, erläuterte der Vorstand.