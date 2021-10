Für das Ehrenamt begeistern: Praktikant lernt in der Klamottenkiste

Derzeit hat die Kleiderkammer des Vereins Mutter und Kindhilfe Sassenberg in der Von-Nagelstraße unverhofft jugendliche Unterstützung: Der 14-jährige Tim, der das Mariengymnasium in Warendorf besucht, hat sich die „Klamottenkiste“ als Praktikumsplatz im Rahmen des schulinternen Programms „Lernen durch Engagement“ ausgesucht. „Er macht sich gut“, lautete das Urteil der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in der Schicht am Freitagnachmittag anerkennend, die der Neuntklässler für 20 Stunden verstärken wird. „Lernen durch Engagement“ will Jugendlichen für das Ehrenamt sensibilisieren und im besten Fall werben.

Die Klamottenkiste bietet zwei Mal in der Woche – dienstags von 9 bis 11 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr – die Möglichkeit, gut erhaltene, qualitativ hochwertige Secondhand-Kleidung kostengünstig zu erwerben. Besonders Kinderkleidung stand zunächst im Fokus, inzwischen ist aber auch das Angebot an Herren- und Damenbekleidung sowie Mode für Jugendliche ist riesig. Hinzu kommen Spielwaren, Bücher und andere gut erhaltene Second-Handwaren, die dem Verein gespendet werden.

Säcke mit Altkleidern auszupacken, zu sortieren und Berge an Pullovern und T-Shirts sauber zu falten, gehörte bislang für Tim eher nicht zum Alltag. Er ist verblüfft, wie sicher die Mitarbeiterinnen Größen bestimmen und zwischen Kinder- und Damenkleidung unterscheiden. „Die Größen scheinen oft die selben zu sein“, sagt der Jugendliche schmunzelnd. Beeindruckt hat ihn allerdings auch, dass sich selbst die Klamottenkiste vor Diebstahl schützen muss. Dabei seien die Preise dank der vollständig ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und den gespendeten Waren doch ohnehin unschlagbar niedrig. Registriert hat er einen Unterschied bei den Spenden. Einige Säcke seien gefüllt mit gepflegter, gefalteter Kleidung, bei anderen sei das Altmaterial eher wie Müll hineingestopft. Gelegentlich, berichteten seine neuen Kolleginnen, fände sich darin auch tatsächlich Abfall.

Gut erhaltende Waren können jederzeit gerne während der Öffnungszeiten abgegeben werden oder in der übrigen Zeit im Kleidercontainer auf dem Hof deponiert werden, hat Tim gelernt.