FWG möchte erfolgreich Zukunft gestalten

Die FWG macht sich Gedanken über die Zukunft in Sassenberg und Füchtorf, sie möchte sich intensiv einbringen und schaut deshalb in einer Strategiesitzung „über den Tellerrand“

Wie bringt sich die FWG in die Zukunft der Stadt Sassenberg und Füchtorf ein? Mit dieser und weiteren Fragen hat sich die FWG Sassenberg – Füchtorf auseinandergesetzt. Franz Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FWG, begrüßte die erweiterte Fraktionssitzung zum ersten Strategie Workshop. „Langfristige Überlegungen kommen in der unterjährigen Kommunalpolitik häufig zu kurz. Dabei ist es auch wichtig im Blick zu behalten, wohin wir wollen, wofür steht die FWG und an welchen Zielen möchten wir arbeiten“, so Linnemann.

Nach einer kurzen Begrüßung im Saal von Christa Artkamp – Möllers ging die Arbeit auch schon los. Zunächst wurde an vorbereiteten Flipcharts ausgiebig rund um die Themen „Bürger & Leben“, „Wirtschaft & Bauen“, „Klima & Umwelt“, „Rathaus & Politik“ und „Freizeit & Kultur“ diskutiert. Im Anschluss wurde ein aktueller Sachstand für Sassenberg und Füchtorf erhoben und im Rahmen der Diskussionen Ansätze und Ziele thematisiert und zusammengefasst. Folgend wurden die ersten Maßnahmen festgelegt.

Nachhaltigkeit weiter fördern

„Wie können wir Nachhaltigkeit in Sassenberg weiter fördern?“ oder „Wie können Prozesse in der öffentlichen Verwaltung bürgernäher gestaltet werden?“ Dieses sind nur einige Beispiele, die zu ausgiebigen Diskussionen geführt haben.Die Maßnahmen zu den jeweiligen Themen bestimmen das weitere Vorgehen, welches seitens der FWG in den jeweiligen Ausschüssen und im Rat umgesetzt werden sollen.Hierbei handelt es sich nicht nur um kurzfristige Überlegungen, sondern auch um Ansätze, die mittel- bis langfristig umgesetzt werden sollen, so die FWG in einer Pressenotiz.

Konkretisierung in den nächsten Wochen

„Heute wurde die Grundlage für unsere Arbeit in den nächsten Jahren gelegt“ freute sich Linnemann über die ersten Ergebnisse. Die Konkretisierung der Ergebnisse werden in weiteren Fraktionssitzungen fortgesetzt. Die Zusammenstellung wird in den nächsten Wochen finalisiert. „All unsere Ansätze werden wir zeitnah zu einem „Leitbild – Strategie 2025“ zusammenfassen und auf unserer Internetseite veröffentlichen, so dass die Bürger einen Eindruck erhalten, wofür sich die FWG in Zukunft stark machen möchte“, so Karsten Schuckenberg, Vorsitzender der FWG Sassenberg – Füchtorf, zum Ende der Sitzung.