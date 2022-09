Ganoven in der Schützenhalle

Die Sassenberger Laienspielschar lädt zur Premiere von „Överall Ganoven“ am 22. Oktober in die Schützenhalle ein. Gespielt wird die Gaunerkomödie auf der neuen mobilen Bühne.

Die Aktiven der Sassenberger Laienspielschar sind überglücklich. Die neue Bühne ist da und steht für erste Proben im Saal der ehemaligen „Königsschänke“ am Lappenbrink bereit. Der Vorsitzende Ludger Voß ist in seinen Dankesworten beim zweiten Probenabend kam zu bremsen. Er dankt Gebäudebesitzerin Elke Fischer und dem Bühnenbaumeister Rainer Bonkamp (einschließlich seines Teams) und natürlich den Schützen, in deren Halle am Brook die Aufführungen stattfinden können. Gerne würde Voß sich auch bei jedem einzelnen Spender bedanken, der die Anschaffung der mobilen Bühne erst ermöglicht hat. Das sei aber gerade beim Crowdfunding, das die Volksbank unterstützt hat und den vielen Einzelspenden schier unmöglich.

Laienspieler danken allen Spendern

„Alles in allem hat die Bühne rund 15.000 Euro gekostet“, bilanziert Voß. Doch das sei es wert gewesen. Das rund ein Meter hohe Podest ist acht mal vier Meter groß und verfügt über sehr flexibel einsetzbarer Wände. „Ein Prachtstück mit den tollen Kulissen“, schwärmt der Vorsitzender der Laienspieler.

Zurzeit wird noch auf den bloßen Planken geprobt mit dem Textheft in der Hand. Doch bis zur Premiere am 22. Oktober sitzen Text und Gesten bestimmt. Und wenn nicht, helfen die Souffleusen Nina Offers und Anne Schawe den Laienspielern weiter.

Junge Leute verstärken das plattdeutsche Team

Die Akteure freuen sich über die Verstärkung durch den 17-Jährigen Tristan Mußmann und die 26-Jährige Dominique Osthoff. Beide sind durch ihre Familien, in denen noch plattdeutsch gesprochen wird, auf die Idee gekommen, mitzumachen. Und Dominique hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, wieder auf der Bühne zu stehen. Hatte ihr doch die Hauptrolle als „Robin Hood“ zu Abi-Zeiten ganz viel Spaß gemacht. Auch dass Reinhild Vrochte nach mehr als 20-jähriger Bühnenpause wieder dabei ist und auch Karl Habrock nach rund fünfjähriger Pause, unterstreicht die Anziehungskraft des plattdeutschen Theaters für Jung und Alt.

Über das Stück „Överall Ganoven“ wird noch nicht all zuviel verraten. Doch die Gaunerkomödie mit vielen Irrungen und Verwirrungen verspricht beste Unterhaltung. Es geht um Juwelendiebe, Bankräuber, ein Liebespärchen und Landstreicherinnen und das alles in und um eine kleine Gartenlaube mit vielen Verstecken.

Premiere des Dreiakters „Överall Ganoven“, den Heino Buerhopp ins Plattdeutsche übersetzt hat, ist am 22. Oktober (Samstag) um 19 Uhr in der Schützenhalle am Brook. Weitere Aufführungen folgen am 23. Oktober (Sonntag) um 17 Uhr; 26. Oktober (Mittwoch) um 16 Uhr; 29. Oktober (Samstag) um 19 Uhr; 30. Oktober (Sonntag) um 17 Uhr; 1. November (Dienstag) um 17 Uhr; 12. November (Samstag) um 19 Uhr und letztmalig am 13. November (Sonntag) um 17 Uhr. Der Eintritt kostet auf allen Plätzen neun Euro. Der Kartenvorverkauf startet am 25. September (Sonntag) von 10.30 bis 12 Uhr in der Schützenhalle. Ab dem 26. September gibt es immer montags von 16 bis 18 Uhr Karten bei Kassierer Karl-Heinz Landau an der Drostenstraße 29a und natürlich an der Abendkasse.