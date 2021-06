Gargrad ist reine Geschmacksache

„Spargel al dente wird immer populärer, aber ich mag ihn lieber weicher. Und da Sie schon fragen, dünnere Stangen schmecken mir am Besten“, verrät Spargelanbauer Willy Kreienbaum im Gespräch mit unserer Zeitung zum nahenden Saisonende am 24. Juni und gibt auch gleich einen Verbrauchertipp zur Spargelzubereitung auf dem Grill.

Die Spargelsaison endet am 24. Juni. Allerdings lässt sich das „weiße Gold“ auch gut einfrieren – und für den Genuss-Endspurt an diesem heißen Wochenende empfiehlt Willy Kreienbaum (Foto unten) leckeren Spargel vom Grill.

