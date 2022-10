Gäste lassen sich Kürbissuppe schmecken

Zwei Jahre in Folge musste der Caritasausschuss sein Solidaritätsessen im Pfarrheim pandemiebedingt absagen. Und auch in diesem Jahr überlegten die Organisatoren lange hin und her, ob die Veranstaltung angesichts der Corona-Lage stattfinden sollte. Am Ende setzten sich die Befürworterinnen durch – und sie wurden angesichts der Resonanz eindeutig in ihrer Entscheidung bestätigt.

Reibeplätzchen aus der Pfarrheim-Küche

„Es läuft super“, freute sich Marlies Borisch. Neben in der pfarrheimeigenen Küche zubereiteten Reibeplätzchen war vor allem die angebotene Kürbissuppe sehr gefragt. „Das passt auch einfach zur Jahreszeit“, hatte Borisch eine Erklärung für die Präferenz der Gäste. Alternativ hatte das Team auch eine Kartoffelsuppe zubereitet. Apfelmus und Nachtisch rundeten das Angebot ab.

Im Anschluss an das gemeinsame Essen im Saal, an dem auch Pfarrer Norbert Ketteler teilnahm, baten die Damen des Caritasausschusses um eine Spende. Sie ist für die Ukraine-Nothilfe von Caritas International bestimmt.