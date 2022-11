Gedenken ist wichtiger denn je

Angesichts des Ukraine-Kriegs sei das Gedenken am Volkstrauertag wichtiger denn je, befand Bürgermeister Josef Uphoff, als er den Beteiligten am Ehrenmal für ihre Mitwirkung dankte. An öffentlichem Interesse mangelte es hingegen schon: Die Fahnenabordnungen, Formationen und politischen Vertreter blieben unter sich. Zuvor hatte Pfarrer Andreas Rösner das Kriegsgeschehen in der Ukraine thematisiert und deutliche Worte gewählt. Eigentlich habe der Krieg bereits mit der Besetzung der Krim begonnen. „Russland hat mit dem Angriff auf die Ukraine erneut das Völkerrecht gebrochen.“ Nun entstünden Bilder, von denen man geglaubt habe, sie – gerade in Europa – nie mehr sehen zu müssen. „Wir sehen, wozu Menschen in diesem Ausnahmezustand fähig sind – im Guten wie im Schlechten“, stellte er eine große Solidarität und Kriegsverbrechen gegenüber. „Wir dürfen keine Aggression hinnehmen“, lautete seine Botschaft. Es gelte, gemeinsam für Frieden und Freiheit einzutreten. „Politik darf nicht mit Waffen gemacht werden.“ Der Volkstrauertag sei ein Tag der Solidarität mit allen Menschen in Kriegsgebieten. Auch jenen, die schnell wieder aus dem hiesigen Blick verschwunden seien.

Vor dem Ehrenmal am Sassenberger Rathaus sprach Pfarrer Andreas Rösner. Foto:

Viona Burland und Johanna Tarner, Zehntklässlerinnen der Sekundarschule, lenkten den Blick auf die Menschenrechte. Alle Menschen sollten in Frieden leben können. Es sei Zusammenhalt nötig, um Krieg und Zerstörung zu beenden.

Auf dem Füchtorfer Kirchplatz sprach der stellvertretende Bürgermeister Klaudius Freiwald vor wenigen Zuschauern und den angetretenen Formationen. Er spannte einen Bogen vom Dreißigjährigen Krieg, in dem viele für die Interessen weniger Mächtiger gestorben seien, über die zwei Weltkriege, die ihrerseits nur Leid, Not und Vernichtung gebracht hätten, bis in die Gegenwart. „Wir verneigen uns vor den Opfern, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden und stellen uns der Verantwortung, die wir als Gesellschaft tragen.“ Die Gesellschaft habe sich seitdem weiterentwickelt und müsse seit dem Frühjahr einen Krieg in Europa verfolgen. Man stehe an der Seite der Ukraine. Freiwald verteidigte deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, die nötig seien, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Eine Kapitulation bringe dem Land keinen Frieden. Dennoch müsse Diplomatie lauter sein als Gewalt; ein gesichtswahrender Ausweg für alle Parteien gefunden werden.

Vor dem Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs stellten Kameraden der Feuerwehr einen Kranz. Foto:

Auch Demokratie sei nicht selbstverständlich, wie Freiwald mit Blick auf die Pandemie darlegte. Unterschiedliche Meinungen in sachlichen Diskussionen müssten möglich sein, Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, ende jedoch, sobald der rechtlich vertretbare Rahmen verlassen und Beleidigungen den gesellschaftlichen Frieden gefährdeten. Der Sozialdemokrat verwehrte sich gegen die Aneignung eines kleinen Teils der Gesellschaft, „das Volk“ zu sein. Es gelte, mutig und eindeutig für Menschenrechte und Demokratie einzutreten und dabei mit Weitsicht, Mut und Empathie einen klaren Kopf zu bewahren. Auf diese mit großem Elan gehaltene Rede reagierten die Anwesenden mit Beifall.