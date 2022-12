In der Pfarrkirche freute sich Norbert Rutte, neben Ursula Ostlinning Initiator und Organisator des gemeinsamen Singens, über eine stattliche Zahl sangesfreudiger Teilnehmer. Zwischendurch, so kündigte er an, werde ein Weihnachtsmärchen vorgelesen und so das ohnehin ungezwungene Programm aufgelockert.

Einige Kinder hatten, in Begleitung ihrer Eltern, Laternen mitgebracht. Zur Freude der Organisatoren fanden sich sangesfreudige Menschen jeden Alters in der Pfarrkirche ein.

Ohne instrumentale Begleitung

Man habe sich ganz bewusst gegen die musikalische Begleitung auf Instrumenten oder gar der großen Eule-Kirchenorgel entschieden, so Rutte. So herrschte von Beginn an eine besondere Atmosphäre, als Klassiker wie „Alle Jahre wieder“ oder „Fröhliche Weihnacht überall“ erklangen.

Nach einer guten Stunde endete die gelungene Premiere. Aufgrund des positiven Verlaufs und entsprechender Resonanz dürfte einer Wiederholung im nächsten Jahr nichts im Wege stehen, freuen sich Organisatoren und Teilnehmer.