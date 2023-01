Gelungene Premiere

Es war eine Premiere mit mancher Herausforderung, doch am Ende waren die Organisatoren des Wintercups in Füchtorf zufrieden.

Erstmals lud der SC Füchtorf am vergangenen Wochenende zu den Turnieren. Los ging es am Freitagabend mit einem U11-Turnier, am Sonntagnachmittag rundete das D1-Turnier als sechstes Format den kleinen Marathon ab. Die Idee war Jugendobmann Daniel Kuhlmann und seinen Mitstreitern des Jugendvorstands schon vor längerer Zeit gekommen, nun konnten sie sie in die Tat umsetzen.

Viele Vereine waren dabei

„Wir wurden und werden von vielen Vereinen eingeladen. Und da wir jetzt die neue, große Halle haben, wollten wir sie zu uns einladen“, so Kuhlmann weiter. Die Organisation erfolgte unkompliziert: Per Whatsapp organisierten die Trainer der jeweiligen SC-Mannschaften „ihr“ jeweiliges Teilnehmerfeld selbst. „Wir haben Gäste aus dem Kreis Gütersloh oder Bielefeld, die weiteste Anreise hatte die U-9 aus Billerbeck“, berichtete der Jugendobmann.

Am Ende der Turniere kamen die Fußballer zu einem großen Gruppenfoto zusammen. Foto: Christopher Irmler

Rein sportlich habe er sich im Vorfeld keine Sorgen gemacht. „Kicken können und wollen die Kinder, das läuft von selbst.“ Kuhlmann spielte auf die Organisation vor Ort an. „Das ganze Drumherum ist natürlich viel und da hatten wir keine Vorerfahrungen.“ Doch die Planer konnten auf viele fleißige Hände vertrauen. „Spieler unserer A-Jugend pfeifen die Spiele. Der Rückhalt ist einfach groß. Alle helfen mit und bringen sich ein“, gilt sein Dank auch den engagierten Eltern. Vieles leiste die Abteilung in Eigenregie, die Finanzierung der Medaillen und Pokale übernimmt die Sparkasse Münsterland Ost. „Jeder Spieler bekommt eine Medaille. Uns ist die große Siegerehrung wichtig. Die Top-3-Teams erhalten Pokale, unter den Viert- bis Achtplatzierten verlosen wir einen Satz Trikots.“

„ Jeder Spieler bekommt eine Medaille. Uns ist die große Siegerehrung wichtig. “ Jugendobmann Daniel Kuhlmann

Spieltechnisch sieht Kuhlmann das Format am Limit. „Die Halle ist voll belegt. Wir können freitags nicht vor 17 Uhr starten, am Samstag rollte der Ball von 9 bis 20 Uhr.“ Die Rückmeldungen seien durchweg positiv. „Ich habe heute Morgen viele Nachrichten von Trainern anderer Vereine bekommen“, bilanzierte er am Sonntagmittag. Und auch sportlich hatten die Fußballturniere eine Menge zu bieten. Im Schnitt, so rechnete Kuhlmann vor, fielen pro Spiel vier Tore.

Das D2-Turnier sicherten sich die Fußballer der WSU. Foto: Christopher Irmler

Und auch beim Turnier der D 2 ging es hoch her. Am Ende fielen 87 Tore. Dass die Kicker des heimischen SC das Finale knapp verpassten und auch im Spiel um Platz 3 ihren Gästen aus Glandorf den Vortritt lassen mussten, war schnell abgehakt, die Platzierung nebensächlich. Großer Schlusspunkt im Anschluss an die Siegerehrung war schließlich ein Gruppenfoto mit allen beteiligten Mannschaften des Turniers. Die Trainer gaben sich die Hand, tauschten sich locker aus und dankten für die schöne gemeinsame Zeit. Und so überrascht es nicht, dass im kommenden Jahr eine zweite Auflage folgen soll.