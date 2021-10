Gemeinde wählt Spitzengremien

„Wenn man etwas mitgestalten möchte, muss man mitmachen!“, hat Marlies Hüffer als Motivation notiert, warum sie für die Wahl zum Pfarreirat kandidiert. „Als Mutter von zwei Kindern, die zur Zeit den St. Johannes Kindergarten besuchen, möchte ich mich gerne in der Gemeinde engagieren“, ist auf der Bewerbung von Franziska Schütte-Sökeland für den Kirchenvorstand zu lesen. Verwaltungsorganisatorische Themen interessierten die Juristin. Reinhold Grabbe beantwortet die Frage „Warum bin ich dabei?“ für seine Kandidatur zum Pfarreirat mit den Worten: „Weil es weiterhin engagierte Christen braucht, um Kirche lebendig zu halten.“

„ »Ich fand es sehr schön, dass niemand sagte, er wolle gar nichts mehr machen.« “ Pfarrer Andreas Rösner

15 bekannte und gelegentlich weniger bekannte Gesichter auf der Stelltafel im Eingang der katholischen Pfarrkirche – jede Person charakterisiert mit Namen, Beruf, Alter und einem Feld für die ganz persönliche Motivation – machen deutlich: die Wahlen für die Gremien der katholischen Gemeinde St. Marien und Johannes rücken näher. Fünf Mitglieder des Kirchenvorstands und neun des Pfarreirates sind am ersten Novemberwochenende zu wählen. Dabei findet für den zehnköpfigen Kirchenvorstand, der alle drei Jahre je zur Hälfte neu gewählt werden muss, eine echte Wahl statt: Es gibt eine Bewerbung mehr als Plätze frei werden. Es kandidieren Henning Dörholt, (Steuerberater) Philipp Hülshörster (Dipl.-Kaufmann), Max-Ferdinand Freiherr von Korff (M.Sc. Agrar), Ludger Otte (Holztechniker), Franziska Schütte-Sökeland (Juristin) sowie Christian Tarner, (Dipl.-Kaufmann).

Für den Pfarreirat stehen statt der 12 möglichen ohnehin nur neun Kandidaten zur Verfügung. Hier gibt es dennoch ein Zustimmungswahl für die gesamte Kandidatenliste, mit der die Wahlberechtigten das Engagement der Ehrenamtlichen würdigen können.

Bei der Kandidatensuche stieß Pfarrer Andreas Rösner nach eigenen Angaben durchaus auf Folgen der Pandemie: „Viele haben durch Corona andere Prioritäten gesetzt und sagen: ‚Ich will nicht mehr soviel machen‘“, berichtet er, streicht jedoch gleichzeitig heraus: „Ich fand es sehr schön, dass niemand sagte, er wolle gar nichts mehr machen. Die Bereitschaft mitzumachen ist da, allerdings nicht mehr mit der Bindung an ein Gremium sondern mehr für Projekte“.

Dennoch ist auch die Gremienarbeit wichtig: Der Kirchenvorstand als Verwaltungsgremium befasst sich unter anderem mit Haushalts und Personalthemen der seit 2015 fusionierten Gemeinden in Füchtorf und Sassenberg. Der Pfarreirat, der zum zweiten Mal seit der Fusion gewählt wird, trägt Mitverantwortung bei der Seelsorge und befasst sich mit der Frage, wie Glaubens- und Gemeindeleben zu gestalten ist.

Wählen dürfen Gemeindeglieder die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens einem Jahr im Bereich der Kirchengemeinde leben. Pfarrer Rösner beobachtet einen Trend zur Briefwahl, die noch bis Mittwoch (3. November) im Pfarrbüro beantragt werden kann. Wahlurnen stehen am Wahlwochenende (6. und 7. November) in Sassenberg am Samstag von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 13 Uhr im Pfarrheim an der Langefort. In Füchtorf kann am Samstag von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 12 Uhr ebenfalls im Pfarrheim am Kirchplatz gewählt werden.