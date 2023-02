Gemeinschaftliche Jagd auf Tauben

Möglichst viele Jäger sollen sich an der revierübergreifenden Taubenjagd beteiligen. Am 4. und 11. Februar sollen die Ringeltauben aufs Korn genommen werden

„Die Population der Ringeltauben in den ländlichen Regionen NRWs ist wieder angewachsen. Die Tiere profitieren von den langen, milden Sommern und können gleich mehrfach im Jahr brüten. Dadurch hat sich der Bestand vervielfacht“, beschreiben der Landesjagdverband und die Kreisjägerschaft in einer Pressenotiz die aktuelle Situation.

Schwierige Situation für Landwirte

Diese sei für die Landwirte schwierig: Die Tiere fallen im Frühjahr regelmäßig in Gruppen o über die frisch eingesäten Felder her. Die Folge: empfindliche Ernteeinbußen. Darum rufen Landesjagdverband und die Kreisjägerschaft zur revierübergreifenden Taubenjagd am 4. und 11. Februar auf. Im Umfeld der Stadt Sassenberg gibt es elf genossenschaftliche und zwölf private Jagdreviere in den Bauernschaften Dackmar, Velsen, Gröblingen und Vohren. Bejagt werden rund 7700 Hektar. Möglichst viele der dort organisierten Jäger sollten sich an den beiden Samstagen beteiligen, um die Taubenpopulation zu reduzieren.

Auch Jungjäger können sich beteiligen

Auch Jungjäger ohne eigenes Revier könnten sich beteiligen (telefonische Anmeldungen bitte bei Hegeringsleiter Bernhard Knollmeier, 01 52/33 90 85 34, erforderlich). „Bejagd werden ausschließlich Ringeltauben. Verwilderte Straßentauben, Turteltauben und Türkentauben sind von der Bejagung ausgeschlossen“, so die Pressenotiz. Neben dem Schutz der Landwirtschaft, der für Jäger als Arbeitsauftrag sogar im Bundesjagdgesetz festgelegt ist. Auch der Genuss zähle: Aus dem gesunden Fleisch der vegetarisch lebenden Wildvögel lässt sich Leckeres zubereiten. Kostproben können Interessierte sogar erhalten, nachdem am 11. Februar auf dem Campingplatz von Paul Schulze-Osthoff die Strecke verblasen wird.