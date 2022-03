Gerechtigkeit als Motto der Fastenzeit

Das Thema „Gerechtigkeit“ ist vielfältig. Die katholische Kirchengemeinde möchte es in ihren Tiefen ausloten und hat dafür ein abwechslungsreiches Programm für die am Aschermittwoch beginnende Fastenzeit zusammengestellt.

„Es geht! Gerecht.“ lautet das Motto, unter das die Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes die heute beginnende Fastenzeit gestellt hat. Ein Team vorwiegend ehrenamtlich Engagierter hat dazu ein prall gefülltes Programm zusammengestellt. Auch ein autofreier Sonntag ist wieder mit dabei. Jeden Samstag wird mit dieser Woche startend zudem ein kurzer Beitrag von Seelsorgern der Gemeinde zum Thema Gerechtigkeit in den Westfälischen Nachrichten erscheinen.

„Gerechtigkeit – das Thema ist vielfältig“, hob Pastoralreferent Johannes Lohre bei der Vorstellung des Programms hervor. „Es ist sowohl ein politisches, als auch ein kirchliches Thema – aber auch ein gesamtgesellschaftliches.“ Anders als das gleichlautende Misereor-Motto, das sich besonders auf Klimagerechtigkeit fokussiere, nehme die Sassenberger Aktion einen breiteren Blickwinkel ein, so der Pfarreiratvorsitzende Reinhold Grebbe.

Von Bibelteilen bis Kindermusical

Den Auftakt des Programms, das sowohl auf der Homepage der Gemeinde also auch als Flyer in den Kirchen erhältlich ist, bildet der ökumenische Weltgebetstag am Freitag (4. März). Marion Micke vom ehrenamtlichen Orgateam verweist unter den vielen weiteren Veranstaltungen besonders auf die „Hungertuch-Meditation“ (9. und 16. März), bei der die abstrakte Darstellung neu entdeckt werde. Grebbe hebt den Bußgang der Männer (25. März) hervor – einen Rundgang um Sassenberg mit Texten von Misereor – und Hedi Böckenholt verweist besonders auf das „Offene Bibelteilen“ jeweils dienstags: „Dafür muss man gar nicht bibelfest sein“, sagt sie. „Wir lassen die Texte auf uns wirken.“

Die St.-Johannes-Kirche wird wieder offen sein und mit vier Stationen zum Nachdenken einladen. Im Füchtorf ist eine Dorfrallye für die ganze Familie geplant (4. April). Die Kinderchöre werden ein Musical aufführen (3. April) und am Sonntag davor heißt es „27-3 ist autofrei“.

Neuer Anlauf: „27-3 ist autofrei“

Die Messdiener hätten sich dafür eingesetzt, diese Aktion, die vor zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, noch einmal aufleben zu lassen, berichtet Pfarrer Andreas Rösner. Jeder sei eingeladen, sich mit Aktionen zu beteiligen, das Wichtigste sei jedoch, auf das Auto zu verzichten und aufs Fahrrad umzusteigen. Die Messdiener selber führen an diesem Tag gegen Spende auf den Kirchturm der Kirche. Jeder Euro werde in einen Baum umgewandelt, der in einem kirchlichen Projekt in Tansania gepflanzt wird, berichtet Pfarrer Rösner. Zudem sind unter anderem Stadt- und Kirchenführungen geplant.