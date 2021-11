Gertrud Dunker reist aus West Virginia an

Alle zehn Jahre kommt der Abschlussjahrgang nun zum geselligen Austausch zusammen. So auch am Samstag, als knapp 20 einstige Klassenkameraden das 50-jährige Jubiläum begingen.

Im Sommer 1971 wurden 36 Schüler der Hauptschule entlassen. Alle zehn Jahre kommt der Abschlussjahrgang nun zum geselligen Austausch zusammen. So auch am Samstag, als knapp 20 einstige Klassenkameraden das 50-jährige Jubiläum begingen. Los ging es mit einem Sektempfang und einer Tasse Kaffee im Haus des Kreisfischerei-Vereins am Feldmarksee. Danach erhielt die Gruppe in einer gut 45-minütigen Führung einen Überblick über das derzeit gefeierte 900-Jahr-Jubiläum der Stadt Sassenberg.

Die bewusst kürzere Tour führte die Zuhörer vom Mühlenplatz in die Schloßstraße, zum Haus Schücking und zuletzt zum Startpunkt des Tiergartens. Auch wenn die große Mehrheit der einstigen Klassenkameraden in der Region Sassenberg wohnhaft blieb, staunten auch sie an mancher Stelle nicht schlecht. Da wäre die Frage, woher die Schürenstraße eigentlich ihren Namen hat. Die Antwort: Da hier im Gegensatz zum Bereich der Schloßstraße viel Land verfügbar war, konnten hier Scheunen, gebaut werden.

Beim Spaziergang durch Teile der Stadt schwelgte mancher Zuhörer nach jahrelanger Abwesenheit in Erinnerungen an frühere Bewohner der Häuser, längst geschlossene Geschäfte oder mittlerweile aus dem Stadtbild verschwundene Häuser.

Die Organisatoren Karola Berning, Ulrich Dieckmann, Irmgard Große Kunstleve und Willi Schubert freuten sich über das Wiedersehen mit Besuchern aus Ulm und Pforzheim.

Ungeschlagener „Reisemeister“ war allerdings ohne Zweifel Gertrud Dunker. Sie wanderte 1974 in die USA aus und lebt seither in West Virginia. Damals war der heute bei Touristen beliebte Feldmarksee noch ein Baggerloch. „Es sieht anders aus“, stellte sie mit Blick auf die Stadt fest. Zwar habe sie immer mal wieder ihre Geschwister in Sassenberg besucht, doch überrasche sie so manches Bauwerk. „Die Schule ist noch die selbe“, freute sie sich beim Anblick der Johannesschule, wo sie einst eingeschult wurde. Noch bis zum 18. November wird sie in ihrer alten Heimat bleiben.

Die Gruppe kehrte derweil zum Haus des Kreisfischerei-Vereins zurück. Nach dem gemeinsamen Abendessen stand hier der gesellige Austausch auf der Agenda.