„Gewässer frei“ für Fische und Co.

Die Renaturierungsmaßnahme an Hessel und Speckengraben haben offiziell begonnen. Seit Mitte Juli bereits wird in Höhe des Zusammenflusses der beiden Gewässer viel Boden bewegt.

Dass die Bagger in den vergangenen Wochen schon ansehnliche Arbeit geleistet haben, davon konnten sich die zahlreichen Gäste aus Landwirtschaft, Politik und Verwaltung überzeugen, die am Montagnachmittag zum offiziellen „Ersten Spatenstich“ für die Renaturierungsmaßnahme an Hessel und Speckengraben gekommen waren. Seit Mitte Juli bereits wird in Höhe des Zusammenflusses der beiden Gewässer viel Boden bewegt, um die Hessel auf einem weiteren Abschnitt für Wasserlebewesen durchgängig zu gestalten und beide Gewässer ökologisch aufzuwerten (WN berichteten). Lässt die Witterung es zu, soll die Maßnahme in rund vier Wochen bereits fertiggestellt sein, zeigte sich Moritz Hillebrand überzeugt. Er ist Geschäftsführer des Wasser und Bodenverbandes Sassenberg-Füchtorf, der als Maßnahmenträger auftritt.

Kosten von 450 000 Euro

Die Renaturierung bewirke eine sehr große ökologische Aufwertung und sei die erste große Maßnahme im Stadtgebiet, betonte Hillebrand. Er dankte der Stadt, die durch Flächentausch mit der ursprünglichen Flächeneigentümerin die Arbeiten möglich machte. Die Finanzierung des rund 450 000 Euro teueren Projekts übernimmt zu 80 Prozent das Land, für den Eigenanteil steht zum überwiegenden Teil die Stadt Sassenberg ein, die sich dafür 8000 Ökopunkte gutschreiben kann. Mit rund zwei Prozent ist der Kreis engagiert.

Angesichts der früher in ihrem Verlauf stark regulierten Hessel, die nun einen natürlicheren Lauf erhält, verwies Landrat Olaf Gericke auf veränderte Schwerpunkte: „In der Nachkriegszeit stand das Sicherstellen der Ernährung im Mittelpunkt. Seit 20 Jahren haben wir die Wasserrahmenrichtlinie.“ Damit rückten Hochwasser, Klimawandel und ökologische Aufwertung in den Fokus.

„ »Wir haben an der Ahr gesehen, was geschieht, wenn Wasser nicht weg kann.« “ Landrat Olaf Gericke

„Intensive Landwirtschaft braucht ebenso intensiven Natur- und Gewässerschutz“, betonte Hermann-Josef Schulze-Zumloh, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Genau das geschehe mit der umfassenden Renaturierung an dieser Stelle. Wichtig sei jedoch ein gutes Miteinander und eine freiwillige Herausgabe der notwendigen landwirtschaftlichen Flächen. „Der begrenzende Faktor ist die Flächenverfügbarkeit.“

Bürgermeister Josef Uphoff betonte der Stadtrat habe diese erste größere Maßnahme mit voller Überzeugung mitfinanziert. „Die Planung ist schon auf dem Papier imponierend, in der Natur aber noch eindrucksvoller“, sagte er.

Neben der Neugestaltung der Ufer, die die Gewässer wieder etwas mehr mäandern lassen, werden insgesamt drei Querbauwerke in der Hessel umgestaltet, die bereits jetzt die Fließgeschwindigkeit beeinflussen. Durch in Fließrichtung hinter den Hürden unter Wasser angelegte Fischtreppen aus großen Findlingen sollen Wasserorganismen und Fische die Hindernisse auch gegen den Strom überwinden können. Um die ökologische Wertigkeit zu schützen bat Hillebrand darum, die entstehenden Uferzonen nicht als Grill- oder Zeltplatz zu missbrauchen.