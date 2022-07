Glandorf bleibt bei Klage gegen Bever-Windräder

Glandorf/Füchtorf

In Sudendorf sollen an ökologisch wertvollem Ort an der Bever Windkrafträder entstehen. Gegen eine entsprechende Genehmigung des Landkreises Osnabrück klagt die Gemeinde Glandorf. Doch in Folge des Ukraine-Krieges sollte darüber noch einmal nachgedacht werden, beantragte die Gruppe von SPD und Grünen im Rat.

Von Ulrike von Brevern