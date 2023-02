Glaube soll gute Laune machen

Hexen, Zauberer, Piraten und Feuerwehrmänner besuchten am Sonntag die Kirche in Füchtorf.

„Gottes Liebe ist so riesengroß“ sangen und zeigten die Polizisten, Clowns und S.W.A.T- Mitglieder auch im Karnevalsgottesdienst.

Bunt verkleidet nahmen mehr als 20 kleine Närrinnen und Narren an dem Kleinkindergottesdienst in der Mariä-Himmelfahrtskirche teil. „Denn der Glauben und Gespräche mit Gott sollten fröhlich sein und gute Laune machen. Auch in der Kirche ist Lachen ausdrücklich erlaubt“, betont Pastoralreferent Johannes Lohre.



Das fand auch der Clown heraus, der mit seinem Bollerwagen zufällig vorbeikam. Wie es sich für Karneval gehört, hatte er jede Menge Luftschlangen dabei. Luftschlangen können fliegen und Abstände überwinden – Luftschlangen können Menschen miteinander verbinden und sie machen das Leben bunt und lebendig.

In der Kirche darf man auch lachen, erfuhren die bunt verkleideten Kinder im Kleinkindergottesdienst. Foto: Karla Altenau

Dann durften zwei Kinder einen weiteren Blick in den Bollerwagen werfen, in dem sich bunte Luftballons befanden. Auch Luftballons sorgen für viel Farbe im Leben. Aber wenn man nicht vorsichtig mit ihnen umgeht, können sie zerplatzen.

Auch einige Hüte hatte der Clown dabei, mit denen einige der noch unverkleideten Eltern sofort in Tanzmariechen oder Zauberer verwandelt wurden. Mit einer Verkleidung kann man jemand anderes sein - mutig wie ein Indianer oder als Ballerina die tollste Tänzerin. Aber ganz egal, ob Reh, Bauarbeiter, Ritter, Sportler oder Clown - vor Gott sind alle gleich und willkommen.

Unter der musikalischen Begleitung von Sylvia Laumann haben alle Kinder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ nicht nur gesungen, sondern auch aktiv begleitet. Denn das Lieblingslied der Kinder durfte auch dieses Mal nicht fehlen und rundete die Botschaft des Gottesdienstes perfekt ab.

Wer Lust auf einen aktiven Kindergottesdienst hat, sollte sich Palmsonntag um 10.30 Uhr im Kalender vormerken. Dann sind wieder alle Kinder eingeladen, mit (aber natürlich auch ohne) Palmstock an dem nächsten Wortgottesdienst teilzunehmen.