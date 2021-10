Goldenes Buch zum Jubiläum

Bürgermeister Josef Uphoff (l.) gratuliert Klaudius Freiwald zu seiner Wahl als zweitem stellvertretenden Bürgermeister und dankt Dirk Schöne (r.) für seinen engagierten mehr als siebenjährigen Einsatz in diesem Amt.

Die Ratssitzung am Dienstagabend in der Kleinen Herxfeldhalle war aus vielerlei Hinsicht etwas besonderes. Zum einen, weil es wohl die coronabedingt vorerst letzte in der kalten zugigen Sporthalle mit dem laut knarzenden Fußboden war. Nach den Herbstferien sollen Rat und Ausschüsse wieder im Rathaus tagen, verkündete Bürgermeister Josef Uphoff sehr zur Freude vieler Ratsmitglieder, Gäste und nicht zuletzt der Pressevertreter. Akustik und zu Beginn der Pandemie auch noch die Maskenpflicht während der kompletten Sitzungen machten die Kommunikation nicht gerade einfach. Auch die Sitzordnung, bei der sich viele nur von hinten sehen können, erschwerte den Austausch und die Beratungen.

Besonders war die Ratssitzung aber auch wegen einer nicht alltäglichen Wahl während einer laufenden Legislaturperiode. Der bisherige zweite stellvertretende Bürgermeister Dirk Schöne (CDU) hatte zu Ende September sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Jetzt musste in geheimer Wahl und ohne Aussprache ein Nachfolger gefunden werden. Ralf Brinkkemper (SPD) schlug für die Fraktionen von CDU und SPD Klaudius Freiwald vor. Von 29 abgegebenen Stimmen war eine ungültig. Bei zwei Gegenstimmen wurde Freiwald (SPD) mit 26 Ja-Stimmen mit großer Mehrheit zu Schönes Nachfolger gewählt.



Leuchtend bunte Blumensträuße gab es für beide Herren und als Erster gratulierte Johannes Philipper, der amtierende erste Stellvertreter des Bürgermeisters, seinem neuen Amtskollegen. Doch zuvor würdigte Uphoff ausdrücklich die Verdienste Dirk Schönes, der mehr als sieben Jahre engagiert sein Amt ausgefüllt habe: „Vielen Dank für Deine Empathie und Deinen Einsatz. Viele Bürger haben mich angesprochen, und ihr Bedauern über Deinen Rücktritt ausgedrückt.“

Als nicht nur einen besonderen Beschluss, sondern quasi schon eine Entscheidung von historischer Bedeutung wertete Bürgermeister Josef Uphoff die Anschaffung eine Goldenen Buches für die Stadt Sassenberg. Einstimmig beauftragten die Ratsmitglieder die Verwaltung ein Goldenes Buch (ringbuchartig, in der Größe A 4 und von der Farbauswahl schlicht) zu kaufen. Den Leder-Einband soll das Wappen der Stadt Sassenberg zieren.

Die Anregung dazu kam aus dem Arbeitskreis, der im Rahmen des Jubiläums „900 Jahre Sassenberg“ gegründet worden war. Konkreter Anlass ist der bevorstehende „Festakt an der Kaiser-Lothar-Linde“ am 6. November und der damit verbundene Besuch der Bürgermeister aus Süpplingenburg und Königslutter. Diese Orte gehören zu den Stationen im Leben des sächsischen Herzogs und späteren Kaisers Lothar von Süpplingburg, der eine Erdhügelburg und damit den Grundstein für das heutige Sassenberg gelegt hatte.

„Diese und weitere Gäste sowie andere Eintragende ehren die Stadt mit ihrem Besuch und ihrer Anwesenheit, die Stadt ehrt die Gäste mit der Bitte um Eintrag ins Goldenen Buch“, heißt es in der Antragsbegründung. Damit verleihe man dem Augenblick des Geschehens eine dauerhafte Bedeutung und für die Nachkommen seien die Eintragungen im Goldenen Buch ein Spiegel der Stadt- und Zeitgeschichte, stimmten auch die Ratsmitglieder zu.