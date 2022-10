Grandiose Naturerlebnisse rund um den Edersee

Die Wandergruppe der Berg- und Wintersportabteilung des VfL Sassenberg startete jüngst zu ihrer viertägigen Wandertour in Richtung Edersee. Gleich nach der Ankunft im Landgasthaus Elsebach in Schmittlotheim, am Eingang des Nationalparks Kellerwald gelegen, wurden bereits die Wanderschuhe geschnürt und es ging hinauf zum Fahrentriesch. Der Fahrentriesch ist der größte der zahlreichen im Kellerwald vorkommenden Triescher (Huteweiden).

Mit einem Naturparkführer, auch Ranger genannt, stand am Folgetag eine Wanderung auf dem Knorreichenstieg an – ein Naturerlebnis pur auf einem Abschnitt des Urwaldsteig Edersee. Steile Hänge mit uralten krüppeligen Baumgestalten säumen den Weg. Felsformationen gaben Einblicke in die Erdgeschichte. Die Gruppe erhielt viele naturkundliche, geologische und geschichtliche Informationen und immer wieder grandiose Ausblicke auf den Edersee.

Nach einer Kaffeepause besichtigte die Wandergruppe die 400 Meter lange Edertalsperre, die in den Jahren zwischen 1908 und 1914 erbaut wurde. Nach der Bombardierung 1943 wurde die zerstörte Sperrmauer noch im selben Jahr wieder aufgebaut. „Mit einem Stauvolumen von 200 Millionen Quadratmetern ist der Edersee der drittgrößte Stausee Deutschlands“, heißt es in der Pressenotiz der Berg- und Wintersportabteilung.

Auf Naturwegen und Pfaden inmitten schöner Natur wanderte die Gruppe am Sonntag auf dem Urwaldsteig im Nationalpark Kellerwald. Der Urwaldsteig macht hier seinem Namen alle Ehre. Die Hochstein-Route bei Herzhausen war für den letzten Wandertag der Gruppe reserviert, der wie die Vortage auch zum Hochgenuss für Wanderer wurde.

Die VfL-Wandergruppe bedankt sich für die schönen gemeinsamen Tage bei den Organisatorinnen Lisa Witt und Ulla Borm.