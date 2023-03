Gregor Krützkamp bleibt  an der Spitze

Gregor Krützkamp bleibt Vorsitzender des Heimatvereins. Die Mitglieder schenkten Krützkamp am Donnerstagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung einstimmig ihr Vertrauen und bestätigten ihn damit in jenem Amt, das er seit 2011 bekleidet.

Lenken die Geschicke des Heimatvereins Füchtorf: Josef Hälker, Marlies Borisch, Clemens Knappheide, Hanna Strotmeier, Johannes Kleine Hörstkamp, Beate König und Gregor Krützkamp. Es fehlen die in Abwesenheit gewählten Beisitzer Josef Böckenholt und Andreas Müller.

Dem Vorstand gehört Gregor Krützkamp indes bereits seit 2005 an. Auch für ein anderes Urgestein des aktuell 310 Mitglieder zählenden Vereins votierten die 50 Anwesenden einstimmig: So geht Johannes Kleine Hörstkamp in eine weitere vierjährige Amtszeit als Kassierer.

Zwei Urgesteine wiedergewählt

Seit mittlerweile 32 Jahren ist Kleine Hörstkamp der Herr der Zahlen. Nach 22 Jahren als stark engagierter Wanderwart trat Horst Jürgens nicht erneut an. Auf ihn folgt Beate König. Auch Anita Laumann, zwölf Jahre lang als Beisitzerin im Bereich Deko, Puddingbar auf dem Spargelfrühling und mit der Gestaltung der Homepage betraut, verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Ihre Nachfolge tritt Hanna Strotmeier an. Krützkamps zuvor vorgelegter Jahresrückblick fiel positiv aus.

Anita Laumann und Horst Jürgens wurden nach ihrem jahrelangen Einsatz vom Vorsitzenden Gregor Krützkamp mit Präsenten verabschiedet. Foto: Christopher Irmler

„Trotz der Pandemie konnten wir in 2022 die Veranstaltungen fast wie geplant durchführen. Ein Neuanfang, der Mut macht, uns für die Gestaltung des Dorflebens in Füchtorf weiter einzusetzen“, warb Krützkamp um Unterstützung. „Seid bei unserem Leitsatz dabei: Die Vergangenheit erforschen, die Gegenwart gestalten und die Zukunft entwickeln.“ Krützkamp erinnerte an traditionsreiche Veranstaltungen wie den Spargelfrühling (5. Mai), die Sonnenwendfeier am Dreidörfereck (21.Juni), das Dreiländerecktreffen (26. Juni) oder die Organisation eines Ferienspieltags (5. August).

Ferner weckte er Erinnerungen an den Höhepunkt des Jahres 2022: die viertägige Busfahrt ins Elsass (30. Juni-3. Juli). Auch rund um das Heimathaus oder bei der Pflege der Kreisverkehre waren Heimatfreunde im Einsatz. Die Pflege der plattdeutschen Mundart fand ebenso ihren Raum, wie gemeinsame Radtouren und Wanderungen. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen wieder einiges vor. Bereits am kommenden Mittwoch wird im Pfarrheim ab 19 Uhr über den Umgang mit Schockanrufen und Datenklau informiert.

Rund 50 Vereinsmitglieder nahmen im Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers an der Versammlung teil. Foto: Christopher Irmler

Für den 2. April ist eine Gemeinschaftswanderung mit der Füchtorfer Wandergruppe geplant. Los geht es um 10 Uhr auf dem Parkplatz Immanuelhaus. Vorläufiger Schlusspunkt im Jahr soll der Weihnachtsmarkt am Heimathaus sein (2./3. Dezember) - wobei weitere Programmpunkte noch in Planung sind. Dass der Heimatverein weiter aktiv sein kann, verdankt er auch der guten Kassenlage, wie Johannes Kleine Hörstkamp darlegte. So sei der Unterhalt des Heimathauses mit gewissen Kosten verbunden, dessen immer häufigere Vermietung - etwa für standesamtliche Trauungen - sei jedoch zu einer erfreulichen Einnahmequelle geworden.