Grenzübergreifende Historie nutzen

Das Spannende an diesem Projekt wird die länderübergreifende Kooperation: Annette Niermann, ehemalige Bürgermeisterin von Bad Iburg, möchte ein Herzensprojekt auf den Weg bringen – es geht um ein Infozentrum in der Nachbarschaft des Wappensaals auf Haus Harkotten.

Seit März diesen Jahres ist Annette Niermann Vorsitzende des Fördervereins Harkotten. Die Bad Iburgerin möchte auf ihrem neuen Posten im Vorstand vieles bewegen. Unter anderem strebt sie gemeinsam mit Hausherrin Myriam Freifrau von Korff ein Infozentrum direkt in der Nachbarschaft des beliebten Wappensaals an.

„Wir haben großes Interesse, auch länderübergreifende Kooperationen einzugehen. Beispielsweise mit Niedersachsen“, erzählt die Grünen Politikerin und fügt an, durch die nahen Grenzen würde die Historie verbinden.

Viele Kontakte geknüpft

Sieben Jahre lang war Annette Niermann Bürgermeisterin von Bad Iburg. In dieser Zeit hat sie viele Kontakte geknüpft und möchte diese nun nutzen, um das Herzensprojekt an den Start zu bringen. „Wir sind aber noch in der Planung, müssen auf Genehmigungen und Fördergelder warten“, erklärt Myriam von Korff.

Das Infozentrum soll die Gäste auf Harkotten zum einen über die Geschichte des Herrenhauses und zum anderen auch darüber aufklären, wie die Verflechtungen sind, darunter zum Beispiel das Thema der Ländereien.

Verflechtungen zum Thema Ländereien

„Das möchten wir bekannt machen. Wir wollen den Schwerpunkt auf die Vernetzungen legen“, so Niermann weiter. Aber auch die Entwicklung der von Korffschen Gebäude und auch die der Ländereien stehen im Fokus. Was ist wann hinzugekommen? Wie waren damals die Verhältnisse? Solche und weitere Fragen sollen im nun geplanten Infozentrum interessante und spannende Antworten liefern.