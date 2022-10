Große Gemeinschaft mit vielen Aktivitäten

Die Kolpingsfamilie hatte zu ihrer Mitgliederversammlung eingeladen und 14 Stimmberechtigte waren ins Pfarrheim gekommen. Auf der Tagesordnung stand ein wichtiger Posten, zu welchem abgestimmt werden musste. Es ging um die Beitragsanpassung des Kolpingwerkes Deutschland und die Einrichtung eines Solidaritätsfonds. „Die Anpassung können wir nicht ändern. Aber unser Ortsbeitrag bleibt weiterhin auf null“, erklärte der Erste Vorsitzende Josef Obermeyer. Beides wurde einstimmig angenommen. Auch die Einrichtung eines Solidaritätsfonds, der bedürftigen Mitgliedern helfen soll, wurde beschlossen.

Zuvor hatte Norbert Ketteler in seinem geistigen Impuls von Dankbarkeit gesprochen. Trotz der Sorgen um den Krieg, der fast vor der Haustür stattfinde, Pandemie und Energiekrise, die sie sehr belaste, gebe es auch einiges wofür man dankbar sei. So habe es eine gute Ernte gegeben. Damit kämen sie gut durch den Winter, bemerkte der Pastor.

Nachdem Alexandra Niermann von einem leichten Minus in der Kasse berichtet hatte, ergriff Kerstin Querdel das Wort und führte die zahlreichen Aktivitäten der Kolpingsfamilie auf. Sie erzählte in ihrem Rückblick zwar, dass so einiges ob Corona habe ausfallen müssen, aber einiges ging dennoch. Wie unter anderem die Altpapier- und Kleidersammlung, viele Radtouren, die Teilnahme am Stadtradeln, und dem Kirchweihfest.

Sie freute sich, dass im laufenden Jahr wieder alles stattfinden konnte und noch wird. Neben dem Spargelfrühling nahmen sie wieder an den Ferienspielen teil. Es habe eine Kreativwerkstatt gegeben und endlich konnte auch der traditionelle Biwak mit vielen Gastkolpingsfamilien wieder angeboten werden. Außerdem feierte der 130 Mitglieder starke Verein mit einem geselligen Abend sein 75. Bestehen.

Auch das beliebte “Feed and Run” wird es in diesem Jahr wieder geben. Und zwar am 12. November um 19 Uhr im Pfarrheim. Hierfür werden noch Gastgeber gesucht, die Lust am Kochen und Schlemmen haben. Interessierte können sich bei Daniela Freiwald unter

0 54 26/ 80 72 24 anmelden.