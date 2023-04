Grundwasserstand sinkt beträchtlich

In der von Trockenheit gebeutelten Eichenallee von Willi Freese in Rippelbaum zeigen sich Kritiker der Wasserförderung gesprächsbereit: (v.l.) Stefan Wöstmann, Birgit Lutzer, die Landwirte Markus Ostermann und Willi Freese, Raimund Theda und Elke Beckerwerth (Vels) sowie Landwirt Georg Große Ausper.

Bereits seit einiger Zeit arbeiten Umweltaktivisten aus dem Kreis Versmold und Landwirte aus Füchtorf zusammen, um das Augenmerk der Öffentlichkeit auf Auswirkungen der Wasserförderung in Rippelbaum zu lenken. Und die sind trocken. Als Beleg führt Landwirt Willi Freese zum Beispiel zur alten Landwehr auf dem Besitz seiner Familie, die mit rund 150 Jahre alten Eichen bewachsen ist. Rindenabschälungen und reichlich Totholz in den Kronen seien Folge der Trockenheit, ist er sich mit den Nachbarn Stefan Wöstmann, Markus Ostermann und Georg Große Ausper einig.

Im Vergleich zu den Karten vor zwanzig oder dreißig Jahren wirkt das Absenkungsgebiet inzwischen riesig. Es reicht auf der aktuellen Karte bis an die Ortslagen von Füchtorf und Versmold heran. Laut Gutachten liegt allerdings immer noch eine mit dem Zeitraum zwischen 2019 und 2021 vergleichbare Absenkungsreichweite vor. Sie verschiebe sich Richtung Nordosten, also Richtung Versmold. Auch im Westen sei sie etwas größer geworden als 2021, bleibe aber deutlich geringer als im Zeitraum zwischen 2014 und 2017.

Beunruhigender als die Ausdehnung ist ein anderes Ergebnis: Rund um das Wasserwerk liege nun das Grundwasserniveau tiefer als in den Vorjahren und habe sich deutlich vergrößert. Das sei „förderbedingt“ und zeige, dass wegen der geringen Grundwasserneubildung eine Entnahme aus dem Grundwasserspeicher erfolge. Die Situation müsse beobachtet werden. Für die Firma Stockmeyer sieht das Gutachten dagegen „keine über die klimatischen Einflüsse hinausgehende Mehrabsenkung“.

„ Wir leben auf Dispo “ Stefan Wöstmann

„Wir leben auf Dispo“, fasst Wöstmann die Situation der Wasserförderung insgesamt zusammen und zeigt sich zugleich erfreut, dass nun nicht nur er und seine Mitstreiter, sondern auch das offizielle Gutachten zur Schlussfolgerung komme, „dass die Trockenheitssituation bedenklich ist“. „Wir haben jetzt die gleiche Basis, dass Handlungsbedarf besteht“, betont auch Birgit Lutzer, die den Verein Bürger mit Wirkung und den BUND im Kreis Gütersloh vertritt.

Kritik am Wasserbeschaffungsverband

Einerseits übt die Gruppe von Landwirten und Umweltaktivisten, zu der auch Elke Beckerwerth und Stefan Theda vom Verein für eine lebenswerte Zukunft (Vels) in Borghorst gehören, weiter massive Kritik am WBV. Der habe das Gutachten weder herausgeben wollen, noch an die Bezirksregierung Detmold weitergeleitet. Letztere könne dadurch ihre Zusage an zwei Landwirte, die Wasserentnahme und damit das aktuelle Förderrecht anhand aktueller Daten zu überprüfen, nicht gerecht werden. „Man hat das ungute Gefühl, dass die was verbergen wollen“, so Beckerwerth im Pressegespräch.

„ Nur gemeinsam können wir Lösungen finden “ Andrea Lutzer

Andererseits sehen es die Aktivisten an der Zeit, im Interesse des knapper werdenden Guts Wasser Gräben zu überwinden. Ihr Vorschlag: Zügig einen interkommunalen Runden Tisch etablieren, an dem alle beteiligten Interessengruppen von Industrie und Wasserwirtschaft bis Politik, von Landwirtschaft bis Umweltschutz Platz nehmen und Wasserverteilung und -einsparung neu verhandeln könnten. „Nur gemeinsam können wir eine Lösung finden“, so Lutzer

Der Absenkungsbereich rund um das Wasserwerk Rippelbaum erreicht mit seinen Ausläufern auch Freeses Eichenallee. Im Zentrum rund um die Brunnen (roter Bereich) hat sich die Situation verschärft. Foto: Ulrike von Brevern

Indes weist Andreas Pöhler vom WBV eine Blockadehaltung zurück. „Wir mauern da nicht“, betonte er auf Nachfrage. Die Bezirksregierung erhalte automatisch elektronische Daten, die Gutachten hingegen müsse sie selbst anfordern. Auch die Kreise erhielten die Gutachten nicht vom WBV, der sich aber an seine Informationspflichten halte.