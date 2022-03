Gutachten lösen Wut und Bestürzung aus

Es ist an der Zeit, klar und deutlich Stellung zu beziehen – zu dieser Überzeugung kamen Pfarreirat und Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde in Sassenberg im Hinblick auf die Veröffentlichungen der Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Kirche.

„Null Toleranz gegenüber den Tätern des sexuellen Missbrauchs in der Kirche und keinerlei Nachteile für die in der Kirche Mitarbeitenden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder eingegangenen Lebensform“ – dies sind die Hauptaussagen einer Stellungnahme des Kirchenvorstands und Pfarreirats der katholischen Kirchengemeinde in Sassenberg, die zu Beginn dieser Woche an alle hauptamtlichen Mitarbeitenden der Pfarrgemeinde versandt wurde. Aufgrund der vielfältigen Reaktionen auch innerhalb der Gemeinde zu den beiden derzeit viel diskutierten Themen haben sich Kirchenvorstand und Pfarreirat zusammen mit dem leitenden Pfarrer und Dechant Andreas Rösner dazu entschlossen, eine klare und deutliche Stellungnahme hierzu zu veröffentlichen. Im Wortlaut heißt es dort in Auszügen: „Die Veröffentlichungen der Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Kirche haben auch bei uns in der Gemeinde Wut und Bestürzung ausgelöst. Das Vertrauen in die Kirche ist weiter tief erschüttert worden. Wir erleben auch hier vor Ort Enttäuschung und Resignation.

„Gutachten dokumentieren Verbrechen...“

Die Gutachten dokumentieren Verbrechen, begangen an Kindern und Schutzbefohlenen (...). Wir vermissen die Ehrlichkeit der Verantwortlichen, persönliche Schuld oder Mitschuld offen einzugestehen.

Wir verurteilen alle Formen des Missbrauchs und fordern Null Toleranz gegenüber den Missbrauchstaten und -tätern. Wir erwarten zudem eine zeitnahe, konsequente und umfassende Aufklärung und Aufarbeitung der Geschehen, auch unter Einbindung unabhängiger Gerichte. Opferschutz muss vor Täterschutz stehen. Ausdrücklich unterstützen wir die Arbeit der eingerichteten Interventionsstelle des Bistums Münster und die eingeleiteten Präventionsmaßnahmen in den Gemeinden (...).

Der Kirchturm von St.Marien in Füchtorf Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Wir erleben in unseren Gemeinden, dass sich die Moralprinzipien der katholischen Kirche und die Lebenswirklichkeit vieler Menschen immer weiter voneinander entfernen. Die jüngste Initiative „OutInChurch“ hat dies deutlich zum Ausdruck gebracht. (...) Auch heute noch greift das kirchliche Arbeitsrecht massiv in persönliche Lebensverhältnisse der Mitarbeitenden ein und sanktioniert solche, die nicht im Einklang zur kirchlichen Lehre stehen. Es kann nicht sein, dass Mitarbeitende in ihrer Lebenswirklichkeit in der Kirche nicht erwünscht sind. Wir fordern, das Arbeitsrecht für kirchliche Mitarbeitende unverzüglich entsprechend zu ändern und den heutigen humanwissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. (...)

Für den Kirchenvorstand und Pfarreirat unserer Gemeinde St. Marien & Johannes Sassenberg/Füchtorf erklären wir: Uns sind Mitarbeitende unterschiedlicher sexueller Orientierung willkommen. Wir stehen dafür ein, dass niemand unserer Mitarbeitenden wegen seiner sexuellen Orientierung oder eingegangenen Lebensform Nachteile befürchten muss. Gleiches gilt auch für Geschiedene und Wiederverheiratete.“