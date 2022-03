Gute Tipps für die Handy-Nutzung

„Wir sind sehr überrascht von der großen Nachfrage“, zeigt sich Jutta Zimmermann vom Vorstand der Kolpingsfamilie Sassenberg erstaunt, dass sich relativ viele Seniorinnen und Senioren am Mittwochnachmittag auf den Weg zum katholischen Pfarrheim gemacht haben, um sich Tipps für die Handy-Nutzung geben zu lassen.

Jutta Zimmermann hat aufgrund der Nachfrage ihre Söhne Maurice und Julian gebeten, zu helfen. Das macht der Nachwuchs gern. Maurice Zimmermann erklärt soeben Wolfgang Hoffmann, was zu tun ist, wenn das Passwort plötzlich nicht mehr stimmt. „Sie müssen auf Groß- und Kleinschreibung achten“, erklärt er dem 72-Jährigen. Es sei sein erstes Handy und er sei schon ganz verzweifelt, sagt der Senior.

Probleme hat auch Angelika Corell. Die 68-Jährige möchte unbedingt eine ganz bestimmte Discounter-App auf ihrem Handy installieren. „Man möchte ja über alle Angebote informiert sein“, erklärt die Sassenbergerin Anton Röhl. Geduldig erklärt der Vorsitzende der Sassenberger Kolpingsfamilie ihr, wie das Herunterladen von Apps funktioniert. „So ein Handy ist Neuland für mich. Ich bin auch überhaupt nicht technikaffin. Ich weiß gerade mal, wie das Gerät an- und auszuschalten ist“, gibt ein weiterer Teilnehmer freimütig zu. Julian Zimmermann weiß, wie es geht und gibt dieses Wissen gern an den 72-Jährigen weiter.

Wolfgang Hoffmann (l.) hat Probleme mit dem Passwort. Marurice Zimmermann kann helfen. Foto: Marion Bulla

An jedem zweiten Mittwoch im Monat bietet die Kolpingsfamilie so eine Beratung ab 15 Uhr im Pfarrheim an. Aufgrund von Corona mussten die Treffen allerdings ein Jahr lang auf Eis gelegt werden. „Jetzt geht es wieder, und das ist schön. Man sieht ja, wie hoch der Bedarf ist“, stellt Jutta Zimmermann fest.

Die älteren Menschen wollten immer mehr am digitalen Leben teilnehmen, beobachtet sie. „Viele möchten wissen, wie man einen Kontakt anlegen kann, Bilder vom Handy lädt und zu einem Instagram-Account oder zu WhatsApp kommt. Banale Sachen eigentlich, aber wenn man sich nicht auskennt, wird es schwierig“, erklärt Jutta Zimmermann und ergänzt, die meisten würden ihre Enkel nur ungern danach fragen. Sie wollten mit ihren Fragen die jungen Leute nicht stören. Da bietet die Kolpingsfamilie Hilfe an. „Manche kommen sogar mit ihrem Laptop“, lacht die Kassiererin des Vereins.