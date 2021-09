Hacken statt spritzen

„Ich wollte, wir könnten spritzen!“, stöhnt Dominik Geyer als er sich auf den Weg zu seiner Hacke macht und grinst dabei breit. Ernst meint der landwirtschaftliche Geselle mit dem nordmännischen Auftreten den Ausbruch nicht, schließlich arbeitet er auf dem Gemüsehof Schwienheer und dort ist der Einsatz chemischer Mittel zur Unkrautbekämpfung schon durch die Bioland-Kriterien, nach denen hier gewirtschaftet wird, ausgeschlossen.

Dennoch: Ein Fünkchen Wahrheit mag darin stecken. Schon im Garten ist der Kampf gegen Unkraut eher Pflicht als Kür, zumal in einem Jahr wie diesem, in dem die unerwünschten Pflanzen beste Bedingungen finden, nachzuwachsen. In der Landwirtschaft ähnelt das Unkrautbeseitigen ohne oder mit weniger Chemie einem komplizierten Strategiespiel. Doch die mechanische Unkrautbekämpfung ist auch im konventionellen Landbau wieder auf dem Vormarsch.

Mechanisches Unkrautbekämpfung

Dominik Geyer hat sich unterdessen auf den luftigen Sitz einer Kombihacke geschwungen. Zur Handhacke brauchen auch Hofbesitzer Patrick Schwienheer, seine zehn Mitarbeiter und die rund 20 Saisonkräfte inzwischen nur noch sehr selten zu greifen. 90 Prozent der entsprechenden Arbeit wird maschinell erledigt.

Der Trecker zieht die Hacke, an der Geyer laufend justiert, in zügigen Schritttempo durchs Salatbeet. Dabei wird dem unbefangenen Beobachter um den „Babyleaf-Salat“ darunter angst und bange. Zackenscheiben, die ein wenig wie Fahrradritzel aussehen, lockern den Boden bis ganz dicht an die kleinen Salatpflanzen. Rotationsschare ziehen das junge Unkraut zwischen den Reihen heraus. Es trocknet ab und geht ein. So jedenfalls die Theorie.

Unkraut Foto: Ulrike von Brevern

Die Praxis ist komplizierter: „Das braucht ganz viel Erfahrung“, gibt Schwienheer zu. Der Boden darf nicht zu nass und nicht zu trocken sein. Die Schare dürfen wirklich nur zwei Zentimeter in den Boden eindringen. Der Trecker muss exakt gerade fahren. Gelegentlich hat die Maschine Schwierigkeiten, dann gehen gleich mehrere Reihen Salatbeet auf einmal verloren. Häufiger bleibt vereinzelt Unkraut über, das von Hand nachgejätet werden muss.

Etwas robuster sieht die Hackkombination beim Brokkoli aus: Auch hier sitzt der „Steuermann“ - in diesem Fall der Chef selbst – auf der Hacke. Wie gespreizte Finger greifen Hackenräder rund um die Pflanzen, Gänsefußhacke und Häufelkörper, die das Unkraut zuschütten, ergänzen den Arbeitsgang.

Erfolg hat Schwienheer mit seinen Hacken nur, wenn der Boden schon lange vor der Saat minuziös vorbereitet ist. Denn anders als bei chemischer Behandlung, kommt das Unkraut bei dieser Methode immer wieder. Mehrfach gibt er ihm Gelegenheit zu keimen, nur um es dann zu beseitigen und damit den Unkrautdruck zu senken. Striegeln und ganz flaches Hacken sorgen dafür, dass Unkrautsaat möglichst nicht in unteren Schichten konserviert wird.

Unkraut Foto: Ulrike von Brevern

Ist die Gemüsesaat schließlich im Boden, flämmt Schwienheer das erneut aufgekeimte Unkraut noch einmal ab, ehe der Salat die ersten Blättchen aus dem Boden schiebt. Übrig bleibt immer etwas. Gerade in den Möhren: „Die wachsen so langsam und das Unkraut wächst so schnell“, umreißt Schwienheer den stetigen Kampf um Nahrung und Licht im Beet. Rund 1000 Euro Jätekosten pro Hektar stehen beim Gemüsehof in den Büchern, vor allem auch für das händische Arbeiten in den Reihen, da wo die Hacke nicht hinkommt.

Herbizide, also chemische Mittel zur Unkrautbekämpfung, machen etwa die Hälfte aller in der Landwirtschaft eingesetzten Pflanzenschutzmittel aus. Die Frage, wie es anders geht, stellt sich spätestens mit dem für Ende 2023 geplanten kompletten Glyphosatausstieg immer drängender. Aber auch auf andere verbreitete Herbizide müssen Landwirte verzichten, da die Zulassungen auslaufen und von den Herstellern wegen verschärfter Antragskriterien nicht erneut beantragt wurden, erläutert Hermann Klockenbusch, Pflanzenschutzexperte der Landwirtschaftskammer.

Dadurch ist einiges in Bewegung geraten, sowohl bei den Landwirten als auch bei der Landtechnik. Im Getreide werden im ganz frühen Stadium ähnlich wie bei Schwienheer sogenannte „Striegel“ eingesetzt, die Unkräuter und Ungräser aus dem Boden kämmen. Beim Mais schütten Rollhacken die ungewollten Pflanzen zu. Raps erhält größere Reihenabstände, um mit Hackgeräten unerwünschte Alt-Raps beseitigen zu können. Durch die chemisch-mechanischen Kombiverfahren reduziere sich die Menge der eingesetzten Herbizide um ein Drittel bis die Hälfte, erläutert Klockenbusch. Auf Sicht von zehn Jahren erwartete der Pflanzenschutzexperte eine deutliche spürbare Renaissance mechanischer Methoden.