Halloween auf amerikanisch

Maren Vechtel erlebt in Amerika ein echtes Halloween-Fest. Die 24-jährige Sassenbergerin ist seit zwei Monaten in Philadelphia und absolviert dort ein Auslandsjahr.

Die Camphill School ist für Maren Vechtel ein Jahr lang Zuhause. Die Halloween-Deko in der ländlichen Gegend sind zum Teil aufwendig. In Philadelphia beeindruckten die Sassenbergerin Hochhäuser und ein Park auf dem Dach eines Parkhauses.

Halloween in Amerika? „Die lassen sich hier schon was einfallen!“, staunt Maren Vechtel über das, was sie in den Tagen und Wochen vor dem populären amerikanischen Gruselfest so zu sehen bekommen hat. Neben den üblichen Kürbissen seien auf dem Dekosektor Hexen sehr beliebt und überlebensgroße Spinnennetze. Ganz weit verbreitet seien auch Grabsteine. An dieser Stelle allerdings kapituliert die 24-Jährige etwas mit ihrer kulturellen Offenheit: „Ich frag mich, wer stellt sich denn sowas in den Vorgarten?“, sagt sie schaudernd.

„ »Es ist nicht alles Zuckerschlecken, aber es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert.« “ Maren Vechtel

Ende August hat Maren Vechtel die Seiten des Atlantiks gewechselt und lebt für ein Auslandsjahr vor den Toren von Philadelphia, der größten Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Hier will sie ihren Traum verwirklichen, internationale Erfahrungen zu sammeln und zugleich in ihrem Beruf als Erzieherin neue Seiten auszuloten. „Es ist nicht alles Zuckerschlecken, aber es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert“, lautet ihre ehrliche Bilanz der ersten zwei Monate.

Viel Grün und ein Haus in der Nachbarschaft, das an eine Pionierhütte erinnert, zeigt der schnelle Blick aus dem Fenster während des Videogesprächs. Die Camphill School, für die Maren jetzt arbeitet und an deren Akademie sie auch Kurse belegen darf, ist eine Einrichtung für behinderte Kinder, die nach Grundsätzen der Waldorf-Pädagogik arbeitet. Die Kinder, die auf dem Campus untergebracht sind leben zusammen mit ihren Betreuerinnen in kleinen Hausgemeinschaften.

Maren hat es gut getroffen sagt sie selbst. Sechs Erwachsene betreuen in ihrem Haus fünf Kinder rund um die Uhr. Die anderen Freiwilligen im Haus stammen unter anderem aus Zimbabwe und Kolumbien. Ein unverhofftes internationales Flair, dem die Sassenbergerin einiges abgewinnen kann. „Ihre“ Betreuungskinder sind zwischen zehn und 16 Jahren alt und alle mobil – „Da haben wir Glück!“. Am Anfang sei die Verständigung nicht einfach gewesen, aber: „Es sind eben Teenager!“, sagt Maren. Da sei ein Gespräch selbst bei gleicher Muttersprache anfangs oft nicht einfach.

„ »Der Kopf arbeitet da schon sehr viel!« “ Maren Vechtel

Kinder wecken, gemeinsam frühstücken und für die Schule fertigmachen sind die morgendlichen Aufgaben der Freiwilligen. Jeder hat einen Mal pro Woche Kochtag und nachmittags stehen Hausaufgaben oder Aktivitäten mit den Kindern auf dem Programm. Einen Tag hat Maren frei, ein zweiter ist Bereitschaftsdienst. Montags geht es für sie den ganzen Tag zum Studium an die vereinseigene Akademie. Die Kurse seien anspruchsvoll „Der Kopf arbeitet da schon sehr viel!“ – zumal in fremder Sprache. Bemerkenswert findet sie den Musikunterricht: Jeder Student lernt darin die Leier zu spielen, eine kleine Harfe, deren Klänge auch pädagogisch eingesetzt werden.

Idyllisch, aber auch abgeschieden liegt der Campus: 20 Minuten Autofahrt von der nächsten größeren Stadt, rund eine Stunde von Philadelphia entfernt. Dort war sie dennoch schon – zu einem Rockkonzert, das eine Radiostation kostenlos veranstaltete. „Die Stadt ist wunderschön“, hat sie sich spontan verliebt. Von den gigantischen Hochhäusern ist sie beeindruckt, aber auch von anderen baulichen Besonderheiten: „Da gab es eine Wiese mit Bar auf dem Dach eines Parkhauses!“

Noch ist das Leben der 24-Jährigen stark auf den Campus begrenzt: „Schon wegen der Arbeitszeiten.“ Der nächste Schritt, den American Way of Life besser kennen zu lernen, ist ein organisationsinterner Fahrtest, für den sie gerade büffelt. Dann steht ihr auch ein Auto zur Verfügung für weitere Erkundungen. Vorher allerdings wird sie noch Halloween feiern mit „ihren“ Kindern und den anderen Mitarbeitern – wenigstens einmal original amerikanisch. Eine Party wird es geben und auch Verkleidungen, soviel steht fest. Den Rest erlebt sie an Halloween.