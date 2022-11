Handballspaß mit Werbeeffekt

„Die können hier schon super mit dem Ball umgehen“, hält Annika Kattenbaum fest, während sich die Kinder der 3a der Nikolausschule hinter ihr in der Herxfeldhalle schon mal warm toben. Es ist die letzte von vier Klassen aus den Jahrgängen zwei und drei, die die Jugendwartin der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Sassenberg Greffen an diesem Vormittag gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team in die Geheimnisse des Handballsports einweist.

Das ehrenamtliche Team (v.l.): Muayad Hskan, Michael Katter, Chirstina Kattenbaum, Jette und Hannah Fell sowie Annika Kattenbaum sorgten für die intensive Betreuung der Grundschüler. Foto: Ulrike von Brevern

„Grundschulaktionstag“ heißt die Veranstaltung , die auf eine Initiative des Deutschen Handballbundes zurückgeht. Eine Woche zuvor haben Kattenbaum und ihr ehrenamtliches Trainerteam, die sich dafür von der Schule befreien lassen oder Urlaub nehmen, das gleiche Angebot an der Grundschule Füchtorf durchgeführt. An fünf Stationen üben die Kinder Prellen, Werfen und Fangen, trainieren Koordination, Schnelligkeit und Zielwerfen. Am Ende winkt nach Zeitabnahme der „Hanniball-Pass“. Die Schule nehme das Angebot der Sportler sehr gern in Anspruch, sagt Stephanie Dilla-Kell, Schulleiterin der Nikolaus-Schule. Die Kinder haben sichtlich Spaß, während sie um Matten kurven oder Kegel abzuwerfen versuchen.

„Es gibt ein direktes Feedback“, sieht Annika Kattenbaum als Vorteil des Expertentrainings für die Kinder. Die JSG erhoffe sich von Aktionen wie diesen eine gute Nachwuchswerbung für ihren Sport, erläutert sie. Mit Erfolg: Eine ähnliche Aktion an der Sekundarschule vor einigen Wochen habe gleich fünf interessierte Kinder zu den Trainingsabenden der JSG gelockt.