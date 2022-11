Häppchenweise lukullische Köstlichkeiten

Zum elften Mal hatte die Kolpingsfamilie am Samstagabend das beliebte „

Feed and Run“ veranstaltet. Das Konzept ist einfach: Es gibt drei Gastgeber, nämlich Martina Erdmann, Nadine Bollmann und Gabi Querdel, die rundum besucht wurden. Bevor es losgeht, werden die 16 Teilnehmer im Pfarrheim mit Hilfe eines Puzzle-Spiels in Gruppen aufgeteilt. Die Farben, die zusammenpassen, bestimmen den Weg, den sie gleich gehen werden und damit auch, was es gleich zu essen gibt und vor allem, mit wem sie am Tisch sitzen werden. „Ehepaare gehen grundsätzlich getrennt zu den Essen“, erklärt Daniela Freiwald, die die Veranstaltung organisiert hat.

Franz Linnemann ist zum ersten Mal mit dabei. „Ich bin angesprochen worden und meine Frau ist im Urlaub. Das passt doch ganz prima. Ich bin gespannt“, freut er sich, dass es an diesem Abend für ihn keine kalte Küche gibt.

Schöne Gespräche und leckeres Essen

„Ich wünsche uns schöne Gespräche und leckeres Essen“, sagt Daniela Freiwald, bevor es los geht zu den Gastgebern, in deren Töpfe es bestimmt schon lange brodelt. Gabi Querdel ist für die Vorspeise zuständig. Sie hat sich ein schmackhaftes Rezept ausgesucht. Bei ihr gibt es eine Kartoffelsuppe mit selbst zubereiteten Croûtons und kleinen Reibeplätzchen an der Stange aufgereiht. Dazu einen Mitternachtssalat. „Der muss einen Tag vorher gemacht werden, damit er richtig durchziehen kann“, erzählt Gabi Querdel. „Das Kochen macht mir Spaß. Ich bin auch hier an der Grundschule in der Küche für das Essen zuständig“, berichtet die Hobbyköchin.

Zum abschließenden Dessertbüfett und zum Klönen treffen sich alle Teilnehmer gut gelaunt wieder im Pfarrheim. Bei einem gemeinsamen Glas Sekt genießen sie zum gemütlichen Ausklang unter anderem neben einer leckeren Herrencreme Pfirsich-Quark mit Cookie Kekse. Die Nachspeise hatten die Teilnehmer beigesteuert.