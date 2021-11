Hartes Training hat sich ausgezahlt

Mit diesen guten Leistungen waren am Ende alle zufrieden: Die beiden Richterinnen Monika Autmaring und Anne Freye nahmen in Füchtorf die Abzeichen zum Pferdeführerschein und zu den Reitabzeichen 4 und 5 ab.

Das war ein spannender Tag für alle: Von 9 bis 15 Uhr wurden die etwa 20 Prüflinge des Füchtorfer Zucht- Reit- und Fahrvereins „St. Hubertus“ (ZRuFV) und auch der umliegenden Reitervereine in der Theorie, im Springen und in der Dressur geprüft. „Seid Anfang September wurden die Teilnehmer jedes Wochenende auf die Prüfung vorbereitet“, so die Bilanz in einer Pressenotiz des ZRuFV „St. Hubertus“.

Agnes Schnee übernahm in dieser Zeit den Theorieunterricht, Simone Frense war für das Springtraining zuständig und Hugo Lackhove unterrichtete die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in der Dressur.

Das harte Training zahlte sich aus. Die beiden Richterinnen bescheinigten allen Reiterinnen eine gute Vorbereitung, so dass alle die Prüfung erfolgreich bestanden haben. Einen Dank richteten die Richterinnen auch an die Eltern für die Fahrdienste und an die Pferdebesitzer für das Zurverfügungstellen ihrer Tiere.

Monika Autmaring gab den Prüflingen noch mit auf den Weg, dass es sehr wichtig sei, sich wirklich gute Trainer für den Reitunterricht zu suchen. Nur so komme man weiter. Sie hoffe, alle Reiter dann auf den Turnieren wiederzusehen.

Die erste Vorsitzende Stefanie Große Ausber gratulierte allen Teilnehmerinnen und bedankte sich bei den Richterinnen für die fairen Beurteilungen. Ein großes Dankeschön ging auch an Petra Linning aus der Vorstandsriege, die den Lehrgang und den Prüfungstag organisiert und geplant hatte und an alle Helfer, die dazu beigetragen haben, dass es ein erfolgreicher Prüfungstag wurde.