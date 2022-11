Heimatpreis geht an Musikzüge

Die drei Sassenberger Musikzüge sind Preisträger des diesjährigen Heimatpreises, der vom Land Nordrhein-Westfalen gestiftet ist und von der Stadt verliehen wird. Auch wenn die Ausschreibung die Aufteilung in einen ersten, zweiten und dritten Preis verlangt, so herrschte unter den Preisträgern selber doch große Einigkeit: „Jeder unserer Vereine trägt zum Sassenberger Leben bei. Es gibt keinen Konkurrenz“, brachte Meike Schwerter vom Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte die Stimmung auf den Punkt.

Erhalt von Kultur und Tradition

Der Heimatpreis, der zum dritten Mal verliehen wurde, gehe an Ehrenamtliche und Vereine, die sich um den Erhalt von Kultur und Tradition verdient machten, erläuterte Bürgermeister Josef Uphoff bei der Preisübergabe am Dienstagabend im Ratssaal. „Ganz bestimmt gehört handgemachte Musik dazu“, betonte er nachdrücklich. „Wenn ihr in Formation und Uniform durch die Stadt zieht, strahlen die Augen nicht nur der Großeltern, sondern auch der Enkel“, frischte er die Erinnerung ans Allerheiligenmarkt-Wochenende auf.

Die Vertreter der Ratsfraktionen, die die Jury bilden, hatten unter elf Bewerbungen zu wählen und anschließend zu gewichten, so sieht es die Vorgabe des Landes vor. Die Jury erkannte dem Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte den dritten Platz und damit 500 Euro Preisgeld zu. Der Spielmannszug Sassenberg konnte sich über den zweiten Platz und 1500 Euro Preisgeld freuen. Den mit 3000 dotierten ersten Platz belegt das Gebrasa-Blasorchester.

„ »80 bis 90 Prozent der Arbeit geschieht hinter den Kulissen.« “ Lena Achtermann, Gebrasa-Blasorchester

„Wir Konsumenten sehen nur die schönen Feiertage, wenn ihr spielt. Was ihr das ganze Jahr über leistet wisst nur ihr“, erinnerte Uphoff an den großen Aufwand, den alle drei Vereine in Proben, Organisation und Nachwuchsausbildung stecken. „80 bis 90 Prozent der Arbeit geschieht hinter den Kulissen“, bestätigte Lena Achtermann, Vorsitzende des Gebrasa Blasorchesters. Lena Knüllmann, Vorsitzende des Spielmannszugs, stellte als erste die Idee in den Raum, das Preisgeld untereinander zu teilen. Eine Idee, die auch bei Achtermann gut ankam. „Jeder Verein trägt viel zur Kultur und Gemeinschaft unserer Stadt bei. Wir teilen das unter uns, damit unser Sassenberg so schön und die kulturelle Vielfalt erhalten bleibt“, hielt sie fest.

Das Gebrasa-Blasorchester hat insgesamt rund 50 Musiker „im Alter von acht bis 80“. Im Spielmannszug und im Fanfarenzug musizieren je knapp 40 Mitglieder. Die Ausbildung ihres Nachwuchses übernehmen beide Vereine selbst, während das Gebrasa-Blasorchester mit der Schule für Musik kooperiert. „Wir freuen uns über Nachwuchs jeden Alters, gerade auch Erwachsene“, sagte die musikalische Leiterin des Fanfarenzugs Meike Schwerter.

Und was bedeutet nun der Begriff Heimat für die Preisträger? „Gemeinschaft“ muss Anna Knüllmann vom Spielmannszug gar nicht lange nachdenken. „Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen“, versucht Lena Achtermann eine Definition. „Zusammenhalt, Kultur und dass keiner ausgeschlossen wird“, hält Vera Schwerter auch mit Blick auf den gelebten Inklusionsgedanken in ihrem Verein fest.