Heiraten und Feiern im Zollhaus

„Ob Banken oder Vereine verschmelzen, rechtlich ist es der gleiche Aufwand“, unterstrich Notarin Silvia Risken in der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Stadtprojektes Sassenberg im Alten Zollhaus.

Das Votum der rund 20 anwesenden Mitglieder fiel einstimmig für die Fusion aus. Jetzt muss der Kulturverein noch einmal tagen und dann steht der Verschmelzung zum 1. Januar nichts mehr im Wege. „Die Mitglieder gehen automatisch rüber und müssen nichts tun“, unterstrich Risken.

Vereinsziele decken sich

Vorsitzender Josef Lutterbeck verwies darauf, dass sich die Zwecke und Ziele der beteiligten Vereine im Wesentlichen deckten und eine Fusion daher Sinn mache. Mitgliederrückgang und das Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes beim Kulturverein hätten den Anstoß zum Zusammenschluss gegeben, erläuterte Dr. Ansgar Russell. Geplant ist, im Verein Stadtprojekt einen Arbeitskreis Kultur einzurichten.

Apropos Arbeitskreis. In der sich anschließenden Mitgliederversammlung wurde ein Arbeitskreis Veranstaltungen ins Leben gerufen, der sich künftig um Koordination und Organisation von zum Beispiel Weinproben, Filmvorführungen, Mal- und/oder Steinmetzkurse kümmert.

Zuvor hatte Lutterbeck einen ebenso informativen wie unterhaltsamen Jahresrückblick in Bildern gehalten. Dabei wurde deutlich, was in diesem Jahr alles im Alten Zollhaus passiert ist, von der Eröffnung des Uphues-Museums im Februar über die Zollhaus-Eröffnung im Mai bis hin zur Sommerradtour des Landrates, die an der Schürenstraße 6 endete. Natürlich wurden auch die baulichen Fortschritte dokumentiert. Im Erdgeschoss fehlt jetzt nur noch eine Wandverkleidung – und zwar im Herfeuerraum. Und wenn diese Renovierungsmaßnahme abgeschlossen ist, können dort ab 2023 auch Trauungen stattfinden.

Flohmarkt zum Allerheiligenmarkt

Zur nächsten größeren Aktion im Zollhaus gehört ein Flohmarkt an beiden Allerheiligenmarkt-Tagen (5. und 6. November). Im Rück- und Ausblick lobte Lutterbeck seine Mitstreiter: „Die Arbeit mit den Aktiven und auch im Vorstand macht Spaß und ist unkompliziert.“

Die Sassenberger und auswärtige Interessierte animierte der Vorsitzende, sich auf der Homepage des Vereins über die Aktionen und Arbeiten des Stadtprojekts zu informieren. Lutterbecks besonderer Dank und Anerkennung galten in diesem Zusammenhang Benno Sökeland, der für den gelungenen Internetauftritt verantwortlich ist. Unter dem Punkt Raumnutzung sei ein Belegungsplan hinterlegt. Dort könne jeder schauen, ob für seine private Feier oder ein Vereinstreffen noch ein Termin frei sei, erläuterte der Vorsitzende und freut sich schon auf weitere Anfragen. Ein Neubürger-Frühstück ist für den 9. November um 9 Uhr geplant und ein Plattdeutscher Abend der beiden Heimatvereine am 16. November um 19 Uhr.

Breiten Raum in der Versammlung nahm der Kassenbericht ein, den Steuerberater Dirk Vogel hielt. Gut 30 Minuten „Steuerrecht pur“ gab es für die Mitglieder und darüber hinaus noch die positive Nachricht, dass der Verein finanziell gut dasteht.