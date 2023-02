Hier ist für Männer kein Einlass

Aus einem Paragrafen von Prinzessin Carmen entstand 2011 die Sassenberger Damensitzung. Die KC-Linen und die Blau-Weißen Funken des KCK-Sassenberg sollten damals ein närrisches Programm nur für Frauen auf die Beine stellen. Ein voller Erfolg. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Nachdem 2020 und 2021 die Damensitzung pandemiebedingt ausfallen musste, wird es in diesem Jahr endlich klappen. Die närrische elfte Damensitzung wird am 11. Februar (Samstag) ab 19.33 Uhr über die Bühne gehen. Wie immer organisiert von den KC-Linen und den Blau-Weißen Funken. Fand der Abend nur für Frauen anfangs in der Königsschänke und dann bei Börding statt, steht in diesem Jahr die Aula der Sekundarschule, Haus 1 als neuer Veranstaltungsort auf dem Plan. Dass man die Schulaula in eine bunte Narrhalla umwandeln kann, in der man vom trockenen Schulalltag nichts mehr merkt, haben die Narren schon am vergangenen Samstag bei der Proklamation von Sassenbergs neuer Karnevalsprinzessin Nina I. von Bühnenluft und Mensaduft bewiesen. Musste die Prinzessin bei der ersten Damensitzung noch draußen bleiben, weil sie keine Karte mehr ergattern konnte und daher im Folgejahr einfach selbst auf der Sitzung auftrat, nur um dabei zu sein, brauch sie sich um all dies in diesem Jahr keine Gedanken machen.

Zusammen mit den Damen ihres Elferrates wird sie das bunte Programm genießen dürfen. Der Kartenverkauf für die Damensitzung, zu der man kostümiert erscheinen sollte, findet nur am Samstag (4. Februar) ab 10 Uhr im VfL-Sportlerheim im Brook statt. Eine Karte kostet 10 € und pro Person werden maximal acht Karten verkauft. Und wie immer gilt bei der Damensitzung: für Männer keinen Einlass!