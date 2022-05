Hilflosen Mann betreut

Landrat Dr. Olaf Gericke ehrte Bürgerinnen und Bürger für ihre Zivilcourage im vergangenen Jahr. „Das, was Sie geleistet haben, ist keine Selbstverständlichkeit“, so der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Warendorf. „Es schauen viel mehr Menschen weg als hin, so dass Sie Anerkennung für Ihr Verhalten verdienen.“

Im Oktober 2021 kam Stefan Mußmann mit seinem Fahrrad an einem Passanten vorbei, der aufgrund eines Anfalls im Gebüsch lag und nicht ansprechbar war. Der 47-Jährige, der aus gesundheitlichen Gründen nicht selber die Leitstelle informieren konnte, handelte geistesgegenwärtig und hielt eine junge Autofahrerin an. Gemeinsam kümmerte sich der Sassenberger mit der 19-jährigen Violetta Schwarzkopf aus Versmold bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den hilflosen Mann. Der Landrat hatte jetzt zwei Frauen und drei Männer zu einer kleinen Feierstunde eingeladen und fand anerkennende Worte für die Geehrten, die in diesem Kreis ihre Geschichte erzählten.

Diese Männer und Frauen stehen stellvertretend für weitere Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht scheuten, ebenfalls die Polizei über hilfebedürftige oder verdächtige Personen zu informieren. „Allen couragierten Personen sagen wir Danke“, unterstrich Gericke.