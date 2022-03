Hilfsgüter erfolgreich abgeliefert

Andreas Scholz und Bernd Ostkamp haben Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Am Samstagabend kamen sie nach 2568 Kilometern müde und erschöpft wieder in Sassenberg an.

Als Ziel der Reise wurde dem Transport ein Auffanglager in Mlyny zugewiesen, das in einem ehemaligen Einkaufszentrum untergebracht war.

„Jetzt bin ich aber auch gar“, gibt Andreas Scholz unumwunden zu als er bereits am Samstagabend gemeinsam mit Bernhard Ostkamp wieder am verlassenen Betriebshof der Hagedorn Schüttgut an der Carl-Zeiss-Straße ankommt. Anstrengende Tage liegen hinter den beiden Männern. Exakt 2568 Kilometer haben sie in drei Tagen bis zur ukrainischen Grenze und zurück zurückgelegt. Das hat Ostkamp, den viele noch aus seiner Zeit als Sassenberger „Ortssheriff“ kennen, genau festgehalten.

Er sprang als zweiter Fahrer ein, nachdem eine Welle der Spendenbereitschaft Andreas Scholz Anfang der Woche förmlich überrollt hatte. Der Füchtorfer wollte die ukrainische Mutter seiner geschiedenen Frau an der polnisch-ukrainischen Grenze abholen und dabei gleich ein paar Hilfsgüter mitnehmen. Doch offenbar hatten die Sassenberger nur auf eine solche Aktion gewartet (WN berichteten). Jetzt waren die beiden Männer mit einem firmeneigenen Transporter samt Anhänger und einem 7.5-Tonner unterwegs, die auf dem Hinweg prall gefüllt waren mit Hilfsgütern.

18 Stunden betrug die reine Fahrzeit bis zum polnischen Mlyny, das ihrem Transport kurzfristig als Ziel zugewiesen worden war. Alles sei überraschend organisiert verlaufen, berichtet Ostkamp. Die Polizei habe die Fahrzeuge mit Hilfsgütern kurz vor der Grenze von der Autobahn abgeleitet. Dann ging es noch ein Stück weiter bis zu einem ehemaligen Einkaufszentrum, in dem jetzt ein Auffanglager eingerichtet ist.

Die schlechte Nachricht: Der Kontakt zur ehemaligen Schwiegermutter, der zwischenzeitlich abgerissen war, konnte nicht wieder hergestellt werden. Scholz hat weder sie noch andere Bekannte gefunden. So blieben die Beifahrerplätze in den Fahrzeugen frei. Scholz hatte angeboten, notfalls auch völlig Fremde mit ins Münsterland zu nehmen, doch die Nachfrage nach solcher Art Hilfe habe sich gleich Null“ erwiesen. „Die Menschen bleiben lieber in der Nähe“, hat Ostkamp beobachtet.

Unter den Bussen, die beständig am Auffanglager abfuhren, seien die mit polnischen Kennzeichen am beliebtesten gewesen. Auch eine Hilfsorganisation im Lager hatte keine Mitfahrer zu vermitteln.

Auch wenn eine Mission scheiterte, so war die andere doch sehr erfolgreich, berichten die Männer. Die Nachfrage nach den Hilfsgütern sei riesig gewesen. Einzig Bekleidung gab es bereits im Überfluss. Auch hier sei alles sehr gut organisiert gewesen. „Ich hätte mehr Chaos erwartet“, gibt Scholz zu. Viele freiwillige Helfer waren sofort zur Stelle, luden die Hilfsgüter zum Teil direkt in andere Transporter um, die Richtung Ukraine startete – „wohl über die grüne Grenze“, vermutet Ostkamp.

Verbandszeug, Babynahrung, Hygieneartikel und Windeln – all das werde noch immer gebraucht, zählt er auf. Und noch etwas anderes erlebten die beiden Männer: Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine sei international. Unter anderem aus Italien, Spanien und Holland seien Hilfstransporte mit ihnen auf der Straße gewesen. Ihr Resümee der Aktion? „Der Putin wird nicht eine Rakete weniger abfeuern, nur weil wir mit Babynahrung ankommen“, sagt Ostkamp realistisch. Dennoch: Es habe sich gelohnt. „Ich würde es jederzeit wieder machen“, betont Scholz ehe er müde, aber zufrieden Richtung Füchtorf fährt.