Historische Schatzkiste geöffnet

Mehr als 30 Autoren, darunter Sassenbergs Bürgermeister Josef Uphoff und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker, haben sich mit Beiträgen, Fotos und Recherchen am Buchprojekt „Haus Harkotten – Auf dem Weg in die Moderne“ über das Leben und die Geschichte auf Haus Harkotten auseinandergesetzt. Jetzt wurde das 432 Seiten starke Werk im Wappensaal auf Harkotten vorgestellt

Buchvorstellung „Haus Harkotten – Auf dem Weg in die Moderne“

Annette Niermann ist begeistert. Die Vorsitzende des Fördervereins Haus Harkotten zeigt sich völlig fasziniert vom großen Engagement der rund 30 Autoren, darunter Sassenbergs Bürgermeister Josef Uphoff und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker, die sich mit Beiträgen, Fotos und Recherchen am Buchprojekt „Haus Harkotten – Auf dem Weg in die Moderne“ über das Leben und die Geschichte auf Haus Harkotten auseinandergesetzt hatten.

Das rund zwei Kilogramm schwere und 432 Seiten starke Buch beleuchtet neben dem Leben der Wohnkultur sowie dem Leben der adeligen Hausherrn zudem die Mode um 1800 und den Umgang mit Krankheit und Tod. Auch die Frage, wie Künstler, Architekten und Spezialisten nach Harkotten kamen, wird erläutert. Ebenso werden in dem Werk die Ahnengalerie der von Korffs und die geografischen Lagebedingungen der Zeit thematisiert.

„Dieses Haus bietet Tausende an Themen. Es ist eine Schatzkiste, die nun geöffnet wurde, und deine Aufgabe war es, den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Das ist gelungen“, zollte Annette Niermann der Kuratorin und Herausgeberin Dr. Birgit Gropp großen Respekt für ihre Arbeit an dem Buch. Die Geschichte der Familie von Korff sei seit Jahrhunderten durch die Generationen weitergetragen worden, fügte Niermann an.

„So ein Buch ist etwas ganz Besonderes.“

„Große Gefühle, großes Lob. Meine Familie hat das sehr geprägt. So ein Buch ist etwas ganz Besonderes. Es geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Durch das ehrenamtliche Engagement der Autoren wurde vieles wiederentdeckt. Ihr habt für uns und für die Region die Geschichte neu belebt“, zeigte sich auch Ferdinand Freiherr von Korff begeistert von dem aufwendigen und meisterhaft bebilderten Werk. Seine Familie trage das Projekt komplett mit. Der Sohn habe das Buch gelesen und sogar gesagt, es sei so spannend wie ein Jerry-Cotton-Krimi, ergänzte von Korff schmunzelnd.

Die Lektüre erst möglich gemacht haben im Rahmen des Projektes „Alltagswelten und große Gefühle – Lebenswirklichkeiten eines adeligen Haushaltes auf dem Weg in die Moderne“ die Freunde und Förderer des Denkmals Harkotten. Es hat sich die Erforschung und Vermittlung der Geschichte von Haus Harkotten-von-Korff zum Ziel gemacht.

Das Buch ist erschienen im Michael Imhof-Verlag und kostet im Handel 49,90 Euro. Herausgeber ist der Verein „Freunde und Förderer des Denkmals Harkotten“ vertreten durch Dr. Birgit Gropp.

Das Projekt wird durch das Förderprogramm beziehungsweise Element „Heimat-Zeugnis“ vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen gefördert.