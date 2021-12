Hohe Motivation – lange Wartezeit

Andrang am Impfmobil auf dem Mühlenplatz

„Wir sind sehr gut zufrieden mit der Resonanz“, sagt Maren Tegelkamp vom Kreis. Die mobile Impfaktion des Kreises hat am Freitag auf dem Sassenberger Mühlenplatz für einen riesigen Andrang gesorgt. Viele Menschen stehen beharrlich in der immer länger werdenden Warteschlange, um sich spontan impfen zu lassen. Die Meisten sind zum Boostern gekommen, also holen sich ihre Auffrischung. Es ist zwar etwas kalt, doch das hält die Wartenden nicht ab.

Jeder der möchte, kann sich am Freitag impfen lassen – vorausgesetzt, er bringt eine große Portion Geduld mit. Die hat Julius Ostholt schon bewiesen. Der 22-Jährige bekommt seine dritte Impfung und hat es schon bis zu Yvonne Höner und Doro Brüser geschafft. Beide sitzen im Eingangsbereich der Mühle, erfassen die persönlichen Daten und lesen die Krankenversicherungskarten der Impfwilligen ein. Dann wird das Datenblatt ausgefüllt und schon geht es zu einer der Kabinen, wo Julius Ostholt nun endlich den Piks erhält. Ihm wird der Impfstoff Biontech verabreicht. Danach muss er noch 15 Minuten warten – zur Sicherheit, falls er den Impfstoff nicht verträgt und im schlimmsten Fall einen anaphylaktischen Schock bekommen könnte. Das ist zwar eine äußerst seltene, aber doch ziemlich gefürchtete allergische Reaktion. Gut, dass auch drei Ärzte vor Ort sind.

Zur Sicherheit 15 Minuten warten

Auch Wilhelm Stöcker bekommt an diesem Tag Biontech. „Ich habe mich informiert und erfahren, dass man sich heute hier impfen lassen kann. Ich finde die Aktion toll“, strahlt der 24-Jährige, der extra aus Ostbevern angereist ist, und krempelt zur Impfung kurzerhand seinen linken Ärmel hoch.

Fast alle bekommen aber den Impfstoff von Moderna. „Nur unter 30-Jährige, Schwangere oder Stillende sowie Allergiker bekommen Biontech“, erklärt Maren Tegelkamp.

Wolfgang Becker ist ebenso am Freitag nach Sassenberg gekommen. Derzeit steht er als Letzter in der Schlange. Doch das ändert sich schnell, denn es kommen immer mehr Leute, die sich impfen lassen wollen. Becker hatte den Termin zu seiner zweiten Impfung krankheitsbedingt absagen müssen, und nutzt nun die Gelegenheit, dies nachzuholen. Er möchte Sicherheit und gerne vor den Festtagen vollständig geimpft sein. „Dann kommt die ganze Familie. Darunter sind auch einige Ältere, die ich schützen möchte“, bemerkt der Harsewinkeler und fügt an, er sei froh über dieses Angebot und habe deshalb auch keine Sekunde gezögert, zu kommen. Auch die Wartezeit mache ihm nichts aus. „Ich halte durch“, versichert er und zeigt den Daumen nach oben.

Die Zertifikate, also quasi den Beweis, dass man geimpft ist, gibt es übrigens schon nach wenigen Tagen per Post. Mit Hilfe eines QR-Codes können diese auf eine entsprechende App geladen werden.