Hühner sind die Attraktion in der Tagespflege

In der Tagespflege Hesselblick wird viel gegackert. Neuerdings nicht nur von fröhlichen Seniorinnen und Senioren. Für zwei Wochen stimmten Hühner in den Chor mit ein. Der Hühnerstall im Garten der Tagespflege entwickelte sich zu einem starken Anziehungspunkt der Senioreneinrichtung.

Tanja Ludwig-Kontetzki von der Tagespflege Hesselblick zieht zufrieden Bilanz nach dem 14-tägigen Projekt: „Wir haben die Hühner ausgeliehen, um unseren Gästen den wohltuenden Umgang mit Tieren zu ermöglichen. Mehr Bewegung, das Erleben von Verantwortung und Erinnerungen an Kindheitstage waren unsere Ziele, die wir allesamt erreicht haben.“ Schon als die Hühner samt Stall und Einzäunung vor zwei Wochen im Garten am Klingenhagen in Sassenberg eingezogen sind, waren Aufregung und Begeisterung bei den Tagespflegegästen groß.

Hühner wecken positive Erinnerungen

Erinnerungen wurden zwischen den Seniorinnen und Senioren ausgetauscht, denn in ihren Kindertagen war die Hühnerhaltung zur Selbstverpflegung in vielen Haushalten üblich. Der Bezug zur persönlichen Vergangenheit der Tagespflegegäste gehört im Rahmen der Biografiearbeit zum Einrichtungskonzept der Tagespflege. Positive Erinnerungen an die frühe Kindheit zu wecken, kann bei älteren und teilweise von Demenz betroffenen Menschen zu Wohlbefinden führen. Bei den Tagespflegegästen war zu beobachten, dass dieser Ansatz funktioniert. Im Hühnergehege freute sich Maria Hüwe jeden Tag darüber, dass die Hühner sie gackernd begrüßten, wenn sie die mitgebrachten Körner verteilte.

Die Senioren hatte keine Bedenken, die Hühner aus ihrer Hand picken zu lassen. Im Gegenteil, dass Umsorgen der gefiederten Freunde bereitete ihr größte Freude. Auch die anderen Gäste der Tagespflege hatten keine Berührungsängste. Manchmal entstand nahezu ein Wetteifern zwischen den Seniorinnen und Senioren, wer mit füttern, Wasser geben, Stall säubern und Eier holen an der Reihe war. Schon allein das Beobachten der Hühner, ihnen beim Picken und Scharren zuzusehen, wurde für Mathilde Feuersträter und Margret Wiegert zu einem Ruhe ausstrahlenden Vorhaben im Tagesablauf.

Aktion in der Tagespflege: Margret Wiegert entnimmt die Eier. Foto: privat

Martina Degen, Pflegedienstleitung der Cathamed Tagespflege Hesselblick, erstellte im Vorfeld des Hühner-Projektes ein Rund-um-Konzept für den Aufenthaltszeitraum der Tiere, die von einem Bauernhof aus der Region an interessierte Einrichtungen vermietet werden. Neben der täglichen Beschäftigung mit den Tieren und der selbstbewusstseinsfördernden Übernahme von Verantwortung gehört das Thema Lebensmittel und Ernährung zum Projekt. „Unser Gäste – selbst solche, die an anderen Tagen am liebsten gar nicht vor die Tür gehen – waren motiviert, in den Garten zu gehen und zu schauen, ob die Hühner schon ihre Eier gelegt haben“, beschreibt Martina Degen. Damit wurde nicht nur das Ziel erreicht, mehr Bewegung in den Tagesablauf zu integrieren, sondern auch, die Auseinandersetzung mit frischen Lebensmitteln zu fördern.

Viele Gerichte mit Eiern

In der Tagespflege Hesselblick wird jeden Tag für die Gäste frisch gekocht. In den vergangenen zwei Wochen standen natürliche Gerichte mit Eiern im Mittelpunkt des Speiseplans. Von Rührei bis zu Eiersalat erlebten die Tagespflegegäste hautnah mit, wie aus den selbst geholten Eiern leckere Gerichte wurden. Auf diese Weise möchte Martina Degen das Bewusstsein für gute Ernährung und Genuss stärken. Besonders gelungen ist ihr und ihren Mitarbeiterinnen aus Hauswirtschaft und Betreuung das mit dem „Spiegelei-Kuchen“. Die einzelnen Stücke erinnern stark an das Aussehen eines Spiegeleis – obwohl das Gelbe aus einem Pfirsich und das Weiße aus einer Cremeschicht besteht. Genossen haben den Kuchen alle Gäste zum Nachmittagskaffee, echte Spiegeleier gibt es eher zum Mittagessen.