Humoriges Programm mit „Biss“

Karneval der Frauen in Füchtorf

Füchtorf

Volles Haus beim Karneval der Frauen in Füchtorf. 140 Frauen haben sich bei Artkamp-Möllers eingefunden, darunter Feen, Hexen, Hippies bis hin zu Fantasiegestalten - an diesem Abend ist alles vertreten, was zu einem ordentlichen Karneval dazu gehört.

Von Marion Bulla