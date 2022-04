Hunde zeigen sehr gute Leistungen

Bei der Frühjahrsprüfung des Schäferhundevereins, Ortsgruppe Sassenberg, standen gleich vier Prüfungen auf dem Programm: die Begleit- (BH), Rettungshunde- (RH), Spürhunde-Gebrauchshunde- (SGP) und die internationale Gebrauchshunde-Prüfung (IGP). Zur Bewertung begrüßte der Verein den Leistungsrichter Heiko Grube. Als Prüfungsleiterin stand Jaqueline Kaldewey zur Verfügung und als Schutzdiensthelfer fungierte Tobias Hülsmann.

Bei launischem und kaltem Aprilwetter begann die Frühjahrsprüfung in einem Waldstück in Warendorf. Dort legten die Prüflinge den ersten Teil ihrer Rettungshundeprüfung ab: die Flächensuche. Nacheinander durften die Rettungshunde unter der Leitung ihrer Hundeführer das Gelände im Wald ohne Halsband und Leine und vor allem selbstständig nach menschlicher Witterung durchsuchen. Hatte ein Hund eine Person entdeckt, zeigte er diese durch Bellen an und das so lange, bis der Hundeführer mit dem Richter am gefundenen Menschen eingetroffen war.

Führigkeit und Gewandtheit des Hundes

Auf dem Vereinsgelände fand dann der zweite Teil der Rettungshundeprüfung statt. Dort wurden die Führigkeit und Gewandtheit des Hundes an verschiedenen Hindernissen und Geräten überprüft. So mussten die Hunde in der Freifolge schussfest sein, eine Brücke passieren, durch einen Tunnel laufen und unangenehmes Gelände überqueren. In der RH-1 sicherte sich Martina Fitz mit ihrem Deutschen Schäferhund „Dyke aus der Soester Börde“ den ersten Platz. Das ambitionierte Team meisterte die Aufgabe souverän und erhielt 183 von 200 möglichen Punkten. Claudia Rosseck und ihre Schäferhündin „L‘ huna von der Patternen Mühle“ landetet mit 176 Punkten auf dem zweiten Platz. Katrin Lünstroth schaffte es mit „Emma“ und 174 Punkten auf den dritten Platz. Florian Fitz und seine Schäferhündin „Jule aus der Soester Börde“ landeten mit einem Punkt weniger (173 Punkten) auf Platz vier.

Spürhunde-Gebrauchshunde-Prüfung

Neben der Rettungshundeprüfung wurde auch eine Spürhunde-Gebrauchshunde-Prüfung (SGP) absolviert. Hier musste der Hund Tabak erschnüffeln und diesen durch Vorsitzen oder Vorliegen anzeigen. Zusätzlich zu der Nasenarbeit wurde die Unterordnung und Gewandtheit des Hundes geprüft. Insa Nerkamp startete mit dem Deutschen Schäferhund „Zenjo von der Schiffslache“ in der SGP 1 und erreichte eine Gesamtpunktzahl von 194 Punkten (vorzüglich).

Auch die Begleithunde überzeugten mit sehr guten Leistungen. Gezeigt wurde eine vorgegebene Strecke „bei Fuß“ gehen, Sitz, Platz mit Abrufen und Ablegen unter Ablenkung. Im Anschluss folgte der sogenannte Verkehrsteil, hier mussten sich die Hunde unbeeindruckt gegenüber Fahrradfahrern, Autos, Joggern und fremden Hunden zeigen. Eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Zwei- und Vierbeiner war dabei entscheidend. Insgesamt haben die Begleithundeprüfung erfolgreich absolviert: Marlena Austermann mit „Frieda“, Beate Eustergerling mit „Felicitous Kane“, Friedhelm Hemme mit „Taiko“, Sandro Klette mit „Sammy“, Anja Kropp mit „Karlson“, Mike Meinel mit „Pepper“ und Franziska Tarner mit „Charlie“.

Die Internationale Gebrauchshundeprüfung (IGP) setzt sich aus drei Teilen zusammen: Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Zur IGP 1 war Irmgard Reuschel mit ihrem Schäferhund Sky vom Ohrbecker Esch gemeldet. Reuschel erreichte eine Gesamtpunktzahl von 255 Punkten und bestand mit dem Wertungsurteil „gut“.

Training geht fleißig weiter.

Am Ende der Prüfung bedankten sich Prüfungsleiterin Jaqueline Kaldewey und Leistungsrichter Heiko Grube bei allen Beteiligten.

Im Verein geht unterdessen das Training fleißig weiter. Neben der Begleithundeausbildung liegt ein Schwerpunkt im Welpen- und Junghunde-Training. Rally Obedience, Agility und Rettungshunde- und Spürhundesport runden das Ausbildungsspektrum des Vereins ab.