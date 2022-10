Ideen aus der Klimakommune mit nach Sassenberg gebracht

Die Freie Wählergemeindeschaft (FWG) Sassenberg-Füchtorf hatte zu einem Ausflug in den Bioenergiepark Saerbeck eingeladen. Auf dem 90 Hektar großen Gelände wird aus Wind, Sonne und Biomasse Strom für über 18 000 Haushalte erzeugt.

Damit ist die Gemeinde nicht nur klimaneutral, sondern erzeugt mehr Energie als sie selbst verbraucht, heißt es in einer Pressemitteilung der FWG. Auf dem Gelände sind nicht nur 74 alte Bunker mit darauf errichteten Photovoltaikzellen, sondern auch eine Kompostieranlage und sechs Windenergieanlagen angeordnet. Ein Teil des Geländes ist als Naturschutzfläche deklariert.

Gläserne Heizzentrale

Die Fahrt begann am Samstagmorgen in Sassenberg und Füchtorf. Mit 27 Teilnehmern, darunter neben Mitgliedern der FWG auch interessierte Bürger, wurde als Erstes die gläserne Heizzentrale in Saerbeck angesteuert. Martin Sammler erläuterte den Gästen die Entstehungsgeschichte des Bioenergieparks. Im Anschluss an das Mittagessen fuhr die Gruppe zum Bioenergiepark und besichtigte den Klimalehrpfad „Saerbecker Energiewelten“, eines der Windräder, einen Bunker mit geothermischer Anlage und das Kompostwerk des Kreises Steinfurt.

Ideensammlung

Mit der Fahrt wollte die FWG Interessierten die Möglichkeit geben, sich über die unterschiedlichen Techniken zu informieren. In der Diskussion wurde versucht, Ideen zu sammeln, was zu Hause erreicht oder was eventuell sogar auf die Gemeinde Sassenberg übertragen werden kann.

Als spontane Ideen für Sassenberg und Füchtorf wurde zum Beispiel über die Nutzung der Abwärme von Biogasanlagen für neue Baugebiete oder die intensivere Nutzung von Geothermie in größerem Stil gesprochen. Allen Teilnehmern der Fahrt war es wichtig, so die FWG in ihrer Pressemitteilung weiter, der Klimaneutralität auch in Sassenberg und Füchtorf näherzukommen. Der abendliche Abschluss des interessanten Tages wurde in den Ratsstuben durchgeführt.