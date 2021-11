Im gestreckten Galopp in die Siegerrunde

Die Reiterinnen und Reiter des RV Füchtorf sowie ihre auswärtigen Gäste genossen die jüngsten Fuchsjagd in vollen Zügen. Nach einem sportlichen aktiven Herbsttag wurden am Abend in gemütlicher Runde die Pokale an die Sieger vergeben.

Bei trockenem Herbstwetter trafen sich am Samstag alle Reiter und Pferdefreunde um 10 Uhr an der Reithalle in Füchtorf zur Fuchsjagd. Auf zwei Kutschen und vier Planwagen fanden die Gäste vom befreundeten Reiterverein aus Ennepetal, die Jagdhornbläser sowie viele Vereinsmitglieder Platz. Nachdem die Traditionsveranstaltung im Vorjahr coronabedingt ausgefallen war, herrschte eine positive und freudige Stimmung bei allen Teilnehmern. Die Jagdhornbläser unter der Leitung von Ulli Rüter gaben das Signal zum Start des Herbstausrittes, und dann ging es für das Nicht-Springerfeld, angeführt von Merle Heitmann und das Springerfeld mit Master Silvia Herte Richtung Fichtenbusch. Die Slow-Motin-Gruppe startete eine halbe Stunde später. Stefanie Oertker führte diese Reiter durch Feld und Wald. Nach einigen Kilometern trafen alle Reiter zum ersten Stopp in der Lütke Heide bei der amtierenden Fuchsmajorin Kathrin Schulze-Roberg ein. Weiter ging es in die Heide, wo die Reiter auf schönen Sandwegen durch den herbstlichen Wald ritten. Gegen 12.30 war das Ziel für den Mittagsstopp der Hof Hartmann-Kuhlmann in Rippelbaum. Bei leckerer Gyros- und Erbsensuppe konnten sich dort alle Teilnehmer stärken.

Der Fuchs ist erledigt. Foto: Stefanie Oertker

Nach dem Essen führten die drei Master die Reiter auf verschieden Wegen wieder zurück zur Reithalle, wo bereits viele Zuschauer auf die Reitertruppen warteten.

Auf dem freien Feld neben der Vereinshalle kam es zum Highlight des Ausrittes – der Jagd nach dem Fuchsschwanz. Zunächst gingen die auswärtigen Reiter an den Start, um die Trophäe zu greifen. Volker Hollmann aus Lippe machte es den drei Verfolgern nicht einfach, sich den Titel des Fuchsmajors zu erkämpfen. Nach rasanten Manövern gelang es der Ennepetalerin Ira Herberg den Fuchsschwanz von der Schulter zu packen. Bei den Füchtorfern Reitern hatten alle anderen Anwärter keine Chance gegen Lea Heuger. Die 13-jährige schnappte sich bei ihrer allerersten Fuchsjagd in kürzester Zeit den Fuchsschwanz von der Titelverteidigerin Kathrin Schulze-Roberg. Zum Schluss ließen die Jagdhornbläser die neuen Fuchsmajorinnen hochleben und danach nutzten diese nochmals die Chance, im gestreckten Galopp eine schnelle Siegerrunde zu drehen. Am Abend wurden in gemütlicher Runde die Siegerpokale vergeben.