Wie schnell es mit Hochwasser gehen kann, hat die Flutkatastrophe im Sommer gezeigt. Die Ortsgruppe Sassenberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat nun mit zehn Einsatzkräften ein Ausbildungswochenende durchgeführt, um auf solche Einsatzszenarien besser vorbereitet zu sein. Ziel des Lehrgangs war es, dass die Helfer aus der DLRG Sassenberg lernen und üben, wie man in einem Schadensgebiet eine kleine Feldküche aufbaut und betreibt.

„Bei der DLRG denken viele nur an Taucher und Boote“, erläutert Stefan Pelster, „aber auch im Hintergrund passiert viel mehr beim Einsatz“. Im Katastrophengebiet sei es gerade am Anfang schwer, die nötigen Strukturen für viele Einsatzkräfte aufzubauen. Um die ersten 48 Stunden selbstständig arbeiten zu können, wurden sogenannte Logistik-Trupps bei der DLRG in ganz NRW aufgestellt, einer davon in Sassenberg. Hauptaufgabe ist es, den gesamten DLRG Einsatzzug mit gut 50 Einsatzkräften zu versorgen. Egal ob mit Treibstoff, Licht, einem trockenen Unterstand oder einer warmen Mahlzeit. Die Ausrüstung dazu ist umfangreich: Zelt, Stromerzeuger, LED-Stahler und eine Ausrüstung zum Kochen. „Ein Menü mit mehreren Gängen ist nicht das Ziel im Einsatz – aber schmecken sollte es trotzdem allen“, betont Ansgar Picker. Unterstützen können die Helfer darüber hinaus im Einsatz auch, so werden beim Deichbau oder Evakuierungen oft viele Hände gebraucht.

Neben Übungen rund um die Feldküche wurde auch die Möglichkeit genutzt, mit Booten zu üben und kommende Bootsführerinnen auszubilden. Geradeaus fahren ist ein Kinderspiel, aber Manöver wie Personen aufzunehmen, ein Segelboot aufzurichten oder ein anderes Boot abzuschleppen müssen geübt sein.

Interessierte, die sich vorstellen können bei der DLRG mit anzupacken und ihre Hilfe anbieten wollen, können sich jederzeit bei den Ehrenamtlichen melden. Und auch Hilfe durch Spenden wird benötigt, müssen die Ausrüstung und das Material doch ständig gewartet werden und aktuell gehalten werden. Infos, ob zum Einsatz, ehrenamtlicher Mitarbeit und zu Möglichkeiten der Spende gibt es unter

0 25 83 / 9 39 19 99 und auf der Webseite der DLRG Ortsgruppe Sassenberg unter