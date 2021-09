Im Jugendbereich neue Wege gehen

Mit ein wenig Wehmut erinnerten sich die Fußballer des VfL Sassenberg an die Zeit ihrer starken Leistungen vor der Pandemie. Doch „eingefroren“ soll die letzte Saison offiziell nicht werden, viel geht „alles auf Null“. Die Sportler nehmen es sportlich und haben auch konkrete Pläne für die Zukunft.

Über ein Wiedersehen im Sportlerheim freuten sich am Mittwochabend die Fußballer des VfL Sassenberg im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung. Die Berichte fielen erwartungsgemäß kurz aus. Der Abteilungsvorsitzende Mayk Knobloch erinnerte an die starken Leistungen der ersten Mannschaft, die um den Aufstieg mitgespielt hatte. Lange habe der VfL auf einen Ansatz wie im bayerischen Amateurfußball gehofft: Die Saison sollte quasi „eingefroren“ und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.

Stattdessen wurde „alles auf Null“ gesetzt. Daniel Strotmann, verantwortlich für den Seniorenfußball, nahm es mit Humor: „Wir sind immerhin 18 Monate ungeschlagen.“

In Sachen Infrastruktur verwies Knobloch auf gute Gespräche mit Vertretern der Kommunalpolitik. Das Sportlerheim soll im Dachgeschoss umgebaut werden, wodurch die Kabinenkapazität erhöht wird. Auch eine Tribünensanierung im Waldstadion sei angedacht, zeitnah sollen die neuen Tore geliefert werden.

Neue Wege möchte der VfL im Jugendbereich gehen. Hierfür wurde Axel Grünbaum mit der Erstellung eines Jugendkonzepts beauftragt. Grünbaum war unter anderem für Borussia Dortmund und Werder Bremen tätig und soll besonders die jüngsten Teams bis zur D-Jugend im Blick haben. Jugendobmann Walter Mertens lobte das wahrscheinlich ab März zur Anwendung kommende neue Trainingskonzept, bei dem die Kinder vor allem auf Kleinfeldern trainieren werden. „Sie werden definitiv davon profitieren.“ Zudem hoffte Mertens auch auf mehr Engagement abseits des Platzes. Man verlange von Jugendtrainern mitunter als „Alleinunterhalter“ zu viel; gerade Spieler im Seniorenbereich könnten sich einbringen und mit kleinen Hilfen für Entlastung sorgen.

Finanziell gut aufgestellt

Finanziell sei die rund 430 Mitglieder zählende Abteilung recht gut durch die Pandemie gekommen, so Kassierer Antonius Laumann. Die Sponsoren hielten den Fußballern bisher die Treue, Austritte habe es kaum gegeben. Dennoch sei es schwer, angesichts der Corona-Lage seriös Zuschauereinnahmen und Punktprämien zu kalkulieren. Sein Haushaltsplan fiel entsprechend konservativ aus. Finanziell bedeutsam sind für gewöhnlich auch die Hallenturniere rund um den Jahreswechsel. Ob und in welchem Umfang sie durchgeführt werden können, sei noch völlig unklar, so Walter Mertens.

Klarheit herrschte bei den Vorstandswahlen: Patric Ludorf wurde einstimmig als zweiter Vorsitzender bestätigt. Gleiches galt für Daniel Strotmann als Leiter des Seniorenbereichs sowie Beisitzer Sebastian Petermann.