In Lüneburg nicht den Kopf verlieren

Die Salzstadt Lüneburg war in diesem Jahr das Ziel des traditionellen Vereinsausfluges der Badmintoner beim VfL Sassenberg.

Nach der zweijährigen Coronazwangspause genossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Ausflugs umso mehr die schöne mittelalterliche Altstadt von Lüneburg, die sie am Abend obendrein noch durch eine mittelalterliche Stadtwächtertour von einer ganz anderen Seite erleben durften. Dabei lernten die Sassenberger viel über die im Mittelalter als reicher als Hamburg geltende Stadt.

Und mehr noch am nächsten Tag: Über die Bedeutung des Wassers auch in der aktuellen Zeit und das richtige Konsumieren dieses kostbaren Gutes erfuhren die Reisenden eine ganze Menge im historischen Wasserturm von Lüneburg.

Und das i-Tüpfelchen: Nicht nur in Pisa gibt es einen schiefen Turm, die Michaelis Kirche in Lüneburg steht dem in nichts nach mit Abweichungen von bis zu 70 Zentimetern bei einigen tragenden Säulen im Innenschiff der Kirche, bedingt durch Hohlräume im Boden. Diese wiederum erklären sich durch den Salzabbau in der Stadt.

Führung mit dem Henker von Lüneburg

Eindeutiger Höhepunkt der Reise war aber die nächtliche Führung mit dem Henker von Lüneburg: Sogar der eine oder andere Teilnehmer aus Sassenberg drohte, den Kopf oder auch Gliedmaßen einbüßen zu müssten! So erfuhren die Sassenberger viel über diesen „stressigen Job“ eines Henkers im Mittelalter. „Glücklicherweise konnten aber alle unversehrt am folgenden Tage dennoch die Rückreise mit einem Stopp am Steinhuder Meer – verbunden mit einer Schiffstour auf dem Meer – antreten“, heißt es in dem Reisebericht der Badmintoner. Ihre Bilanz: Eine gelungene Fahrt nach langer Zeit, die unbedingt wiederholt werden sollte.