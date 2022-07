Darauf hatten die Inner Wheel Vertreterinnen lange gewartet und die Senioren sicher auch: Jetzt war es wieder möglich, das Projekt „Inner Wheel macht Senioren mobil“ aufzunehmen. Somit ging es natürlich noch in der Spargelsaison zum Spargelschlemmen nach Füchtorf.

Inner Wheel

Foto: Inner Wheel

Die begleitenden Frauen und das Orga-Team (v.l.): Claudia Elbing (Inner Wheel Club/IWC), Gabriele Düssel (IWC), Julia Ulbrich (Altenzentrum), Cordula Koßmann (Altenzentrum), Delia Felke (Altenzentrum), Frauke Kuhlmann (Altenzentrum), Claudia Andresen (IWC), Angelika Frömming (IWC), Gisela Gröne (IWC), Geertruide Bruse-Bruil (IWC), Karoline Mensing und Sabine Haupt (IWC)

„Inner Wheel macht Senioren mobil“ – so lautet das Motto des Inner Wheel Clubs Warendorf für das seit der Clubgründung in 2013 ins Leben gerufene „Seniorenprojekt“.

Nach zwei coronabedingten Ausfällen war es nun endlich wieder möglich, die Senioren und Seniorinnen des Altenzentrum St. Josef, Sassenberg, zu einem Spargelessen in das westfälische Spargeldorf Füchtorf einzuladen.

Neben den beiden hauseigenen Bullis und einem DRK-Fahrzeug für die am Rollstuhl gebundenen Gäste ermöglichten neun Inner Wheelerinnen mit ihren Pkws die kurze Reise nach Füchtorf. Die mit Namen versehenen Rollstühle und Rollatoren wurden zusammengeklappt und in die Kofferräume der Autos verstaut.

Allein die etwa zwölf Kilometer lange Autofahrt war für die meisten Gäste nach dem Motto „endlich mal ein Tapetenwechsel“ schon ein besonderes Erlebnis.

Endlich mal Tapetenwechsel

In der Gaststätte Artkamp-Möllers war alles bestens vorbereitet: die Tische mit Blumen und Kerzen dekoriert, der Spargel für die Gäste der besseren Handhabung wegen in kleine mundgerechte Portionen geschnitten. Natürlich gab es „Spargel traditionell“ und einen Überraschungsnachtisch.

Die Inner Wheel Vertreterinnen richteten ihren Dank an Frauke Kuhlmann und die begleitenden Mitarbeiterinnen des Altenzentrums für die gelungene Zusammenarbeit. Für den Herbst ist schon ein Ausflug zum Feldmarksee geplant.