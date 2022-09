Investition in Bürger-Sicherheit

Orkan Friederike sorgte im Sommer 2018 nicht nur für umgeknickte Bäume und ein stellenweise abgedecktes Kirchendach in Sassenberg. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem umgestürzten Baum auf der Ravensberger Straße wurden damals vier Menschen verletzt. Schwierigkeiten bereitete den Rettungs- und Ordnungskräften vor vier Jahren auch ein längerer Stromausfall. Ordnungsamtsleiter Martin Lüffe erinnert sich, dass einige Füchtorfer Haushalte stundenlang ohne Licht und Telefon waren. In der Bauerschaft Elve konnte Westnetz die Versorgung erst am folgenden Tag mit Notstromaggregaten sicherstellen.

Zwei Satellitentelefone 2019 angeschafft

Der Stromausfall und die damit verbundenen Schwierigkeiten, Hilfsmaßnahmen zu koordinieren, führten 2019 dazu, dass die Stadt Sassenberg in Abstimmung mit dem Krisenstab des Kreises Warendorf zwei Satellitentelefone (für den Bürgermeister und das Ordnungsamt) anschaffte. Wie vorausschauend das war, zeigte sich im jüngsten Hauptausschuss. Dort stand unter dem sperrigen Titel „Vorbereitende Maßnahmen im Rahmen einer möglichen Gas-/Energiemangellage“ unter anderem die Anschaffung von vier weiteren Satellitentelefonen auf der Tagesordnung. Und die wurden auch genehmigt – eines für den Bauhof und zwei für die Anlaufstellen für Bürger in der Kleinen Herxfeldhalle und die Füchtorfer Schul- und Sportspielhalle.

Außerdem soll das Rathaus eine „mobile Feststation“ für den Krisenstab bekommen, mit der man auch von innerhalb des Gebäudes problemlos via Satellit kommunizieren kann. Denn mit den beiden vorhandenen Geräten kann man nur unter freiem Himmel telefonieren, verrät Lüffe. „Selbst ein Schirm stört schon den Verbindungsaufbau zum Satelliten. Da stehen wir buchstäblich im Regen“, veranschaulicht der Ordnungsamtsleiter die Krux der derzeitigen Ausrüstung. Im Übrigen sei man mit den vorhandenen Geräten drinnen natürlich auch nicht erreichbar, gibt Lüffe zu Bedenken: „Im Krisenfall kann ja nicht den ganzen Tag jemand unter freiem Himmel stehen und auf einen möglichen Anruf warten“. Die Gesamtkosten für die vier Neuanschaffungen werden mit 73.000 Euro veranschlagt.

Nur im Freien zu benutzen. Foto: Foto: Michèle Waßmann

Ausschlaggebend für die überplanmäßigen Ausgaben für die Sicherstellung von Kommunikation und Stromversorgung ist ein Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, der Ende Juli ins Sassenberger Rathaus flatterte. Darin heißt es in reinstem Verwaltungsdeutsch: „Für die Vorbereitungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit in den Kreisen und Kommunen sind entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Als planerische Grundlage ist grundsätzlich von einem Szenario einer Gasmangellage mit Auswirkungen wie beispielsweise begleitenden Stromausfällen mit mindestens bis zu 72 Stunden auszugehen.“

Information über den aktuellen Ist-Zustand

Bauamtsleiter Thomas Middendorf informierte die Lokalpolitiker über den derzeitigen Ist-Zustand der Notstromversorgung: Bisher sind in der Stadt Sassenberg die Feuerwehrgerätehäuser und die Kläranlagen mit entsprechenden Notstromeinrichtungen versorgt. Weiterhin verfügt jede Kläranlage über ein mobiles Notstromaggregat, um die Pumpstationen für die Abwasserentsorgung betreiben zu können.

„Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Rathaus sowie des Bauhofes sind Notstromaggregate zu beschaffen“, erläuterte Middendorf und führte weiter aus: „Der Erlass sieht vor, Anlaufstellen für die Bevölkerung zu berücksichtigen.“ Als Anlaufstellen für die Einwohner der Stadt Sassenberg im Krisenfall eignen sich die kleine Herxfeldhalle und in Füchtorf die Schul- und Sportspielhalle. Beide Sporthallen sind als Versammlungsstätten genehmigt. „Für eventuell einzurichtende Übernachtungsmöglichkeiten kann auf die bevorrateten Betten des Amtes für soziale Angelegenheit zurückgegriffen werden“, ergänzte Middendorf. Eine Beheizung der Sporthallen sei nur in Füchtorf durch die Erdwärmeheizung gegeben. Für die kleine Herxfeldhalle sei der Betrieb der Heizungsanlage nicht zu realisieren. „Ein Zeltverleiher hat die Bereitschaft signalisiert, ein Heizsystem (Zeltheizung) zu vermieten“, informierte Middendorf die Ausschussmitglieder.

Ohne Gegenstimmen wurde dem Kauf von vier Generatoren zugestimmt, die in Summe 105.000 Euro kosten. Werner Berheide (CDU) sprach sicherlich im Sinne vieler Anwesender als er die Anschaffungen begrüßte aber auch gleichzeitig seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass man all dies nicht benutzen müsse. Bürgermeister Josef Uphoff unterstrich, dass die Verwaltung in Zusammenhang mit diesem Ministererlass in regem Austausch mit dem Kreis Warendorf stünde, um Notfallmaßnahmen reibungslos koordinieren zu können. Alles in allem sei diese sechsstellige Investition in die Sicherheit der Bürger eine gute Botschaft in Sachen Bevölkerungssicherung und Bevölkerungsschutz, bilanzierte Uphoff.